Stiri pe aceeasi tema

- „In urma articolelor publicate de revista Puterea in data de 18.03.2020 intitulat "Megapoluare in Capitala. Garda Nationala de Mediu, controale la depozitele de deșeuri Iridex si Ecosud. Vezi rezultatele” (https://www.puterea.ro/eveniment/megapoluare-in-capitala-garda-nationala-de-mediu-controale-la-depozitele-de-deseuri-iridex-si-ecosud-vezi-rezultatele-191569.html)…

- Potrivit unui comunicat transmis, marti, de Parchetul Judecatoriei Sectorului 1, se fac cercetari dupa ce o firma care colecta, transporta si depozita deseuri municipale si deseuri de origine animala din parcurile din Sectorul 1 al Capitalei a deversat in apa si a introdus in sol sute de tone de deseuri.…

- Procurorii Parchetului Judecatoriei Sector 1 din București au pus sechestru pe bunurile mobile și imobile ale unei firme și ale administratorului societații, pana la concurența sumei de 6 milioane, pentru ca ar fi deversat in apa și introdus in sol sute de tone de deșeuri, anunța MEDIAFAX.Potrivit…

- Singura instituție care a raspuns și a luat și unele masuri a fost Garda Naționala de Mediu. Spre exemplu, in vara anului 2016, Garda Naționala de Mediu a impus IRIDEX “un numar de 21 de masuri, cu termene de conformare, aplicand și o sancțiune contravenționala, in valoare de 100.000 lei.” Dupa alte…

- Suparata ca Ludovic Orban i-a criticat activitatea de edil al Capitalei, Gabriela Firea îl ataca pe șeful PNL cu un nou citat, respectiv ”Prostia are talentul de a fi insistenta”, atribuit lui Albert Camus. Primarul general al Bucureștiului l-a facut ”laș” pe liderul liberal,…

- Deputatul Adrian Dohotaru împreuna cu membrii asociației SOS Parcul Est se lupta deja de ani de zile pentru amenajarea celui mai mare spațiu public verde al orașului, întins pe 66 de hectare. Deputatul susține ca acest lucru este vital pentru o zona în care se ridica blocuri la…

- Maine, 26 ianuarie a.c., o echipa CBRN și specialiști ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența București-Ilfov se vor deplasa la cinci unitați de invațamant (patru gradinițe și o școala) din Sectorul 4 al Capitalei, pentru a face masuratori specifice in toate salile de clasa, in care, in ultima…

- Trei barbați, suspecți in cazul crimei din sectorul 4 al Capitalei au fost prinși de polițiști joi seara. In noaptea de marți spre miercuri, un barbat de 64 de ani a fost gasit mort in casa cu leziuni in zona capului. Barbatul ar fi fost batut pana la moarte de foști chiriași. Surse din ancheta The…