- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la DcNews, ca in opinia sa primarul Sectorului 1 din Capitala, Clotilde Armand, iși va da demisia daca se va dovedi ca a pierdut alegerile locale dupa renumararea voturilor. Afirmația vine in contextul in care surse citate de Antena 3 afirma ca s-a…

- Fostul primar al Sectorului 1 din Capitala, Daniel Tudorache, a intrat in direct la Antena 3 unde e a declarat ca, inainte de a se pronunța cu privire la rezultatul renumararii voturilor, așteapta comunicatul oficial al Parchetului General.

- Bomba la sectorul 1. La mai bine de șapte luni de la alegerile locale, pare ca abia acum se face lumina. Dan Tudorache, fostul edil al capitalei capitalei, pare ca este caștigatorul scrutinului. AR fi vorba despre o diferența de 1360 de voturi in favoarea social-democratului Daniel Tudorache, potrivit…

- Gabriela Firea și-a ieșit din fire cand a auzit ca este posibil ca primarul Sectorului 1 Clotilde Armand sa fi pierdut alegerile locale din septembrie 2020. Fostul edil al Capitalei a reacționat dupa ce Marcel Ciolacu a declarat ca „are informații” potrivit carora renumararea voturilor pentru funcția…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca reprezentantii coalitiei de guvernare vor desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie pentru ca aceasta sa nu finalizeze ancheta cu privire la alegerea primarului de la Sectorul 1, adaugand ca in urma renumararii voturilor…

- Clotilde Armand, USR, a caștigat fotoliul de primar al Sectorului 1 din Capitala in fața lui Dan Tudorache de la PSD, dar cei din urma au contestat vehement numaratoarea. Și se pare ca au avut dreptare, daca sursele Ziua News nu greșesc. Secția pentru Investigarea Infracțiunilor in Justiție (SIIJ) a…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, la Antena 3 ca „are informații” potrivit carora renumararea voturilor pentru funcția de primar al Sectorului 1 il da caștigator pe Dan Tudorache, nu pe Clotilde Armand. Șeful PSD a adaugat ca mai sunt saci de numarat, dar trendul se menține. Ciolacu a…

- Renumararea voturilor de la Sectorul 1 la alegerile locale din 27 septembrie 2020 incepe miercuri la sediul DGAMB, potrivit surselor citate de G4Media.ro .Primul pas va fi preluarea sacilor cu voturilor, in total aproximativ 1.600, depozitați in prezent la Tribunalul București, au mai explicat sursele…