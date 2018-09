Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Bihor, Ioan Mang, a declarat, sambata, pentru Agerpres, ca liderii organizatiilor din Transilvania a partidului nu si-au pus problema unei cereri de demisie a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, ci i-au solicitat sa convoace sedinta CExN pentru toti cei care au nemultumiri in ideea…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat ca este dispus sa iși dea demisia, daca i se va cere acest lucru. Președintele PSD și al Camerei Deputaților a facut acest anunț in ședința la care au participat primarii de sectoare, premierul Viorica Dancila și o parte dintre miniștrii.

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu a declarat vineri ca se impune o dezbatere in interiorul partidului pentru ca "trebuie sa restabilim echilibrul și sa gasim și o soluție". Buzatu a facut declarația in contextul in care Gabriela Firea a trimis o scrisoare deschisa membrilor PSD in care le explica…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a avut vineri discuții informale prelungite cu „cei mai importanți” lideri ai partidului, carora le-a cerut „sa nu faca jocul lui Iohannis” la ședința CExN al partidului care se va desfașura sambata, la Neptun, au declarat pentru MEDIAFAX surse din PSD.Surse…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a transmis, luni, ca a primit si el scrisoarea lui Rudolph Giuliani pe tema protocoalelor secrete SRI – Parchet, in urma careia Occidentul va privi cu mai multa atentie la abuzurile ingrozitoare care s-au comis in tara noastra in numele luptei...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat marti ca o serie de ministri au semnat pentru convocarea CSAT in vederea emiterii unei hotarari privind propunerile de rectificare a bugetului de stat, scrisoarea de convocare ajungand deja la Cotroceni. "Deja, la ora la care vorbim, scrisoarea a ajuns la Cotroceni.…

- "Guvernul a utilizat procedura prevazuta prin lege prin care o treime din membrii CSAT pot convoca CSAT. Scrisoarea a ajuns la Cotroceni. CSAT s-a transformat intr-o supra-putere, supra-Guvern. Nu mai poate continua așa, trebuie schimbata legea. Președintele blocheaza o rectificare bugetara, e inadmisibil.…

- Presedintele organizatiei PSD Sector 5, Daniel Florea, se declara mahnit si revoltat de faptul ca senatorul social-democrat Ecaterina Andronescu i-a cerut liderului PSD Liviu Dragnea sa faca un pas in spate, sustinand ca in acest fel fostul ministru al Educatiei ar fi devenit "o portavoce" a adversarilor…