Dan Tudorache - cercetat de DNA sub control judiciar pe cauţiune Fostul primar al Sectorului 1 al Capitalei Dan Tudorache, care a fost audiat de procurorii DNA peste 12 ore, este cercetat sub control judiciar pe cautiune pentru infractiuni asimilate coruptiei si spalare de bani. Sambata dimineata, la iesirea de la audieri, aparatorul fostului edil a precizat ca este vorba despre doua dosare - unul care vizeaza achizitiile de tablete, care, din punctul sau de vedere, "au fost complet legale", iar in celalalt "sunt asa-zise fapte foarte vechi, de undeva din anii 2006 - 2007". La DNA a fost audiata de procurori si fosta sotie a lui Dan Tudorache si inca o persoana,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

- Fostul primar al Sectorului 1, Dan Tudorache, a reacționat sambata dimineața la comunicatul oficial al DNA, in urma caruia a fost pus sub control judiciar pentru complicitate la trafic de influența și spalare de bani. „Oare ce reclama atata urgența, in cazul unor presupuse fapte din 2008? Acum, cu 2…

- Fostul primar al sectorului Dan Tudorache a fost pus sub control judiciar pe o cauțiune de 1 milion de euro, in dosarul tabletelor școlare, potrivit comunicatului DNA. Aceeași masura a fost luata si...

- Procurorii DNA l-au pus sub control judiciar, iar fostul edil tebuie sa plateasca o cauțiune de un milion de euro, potrivit surselor citate. Soția sa trebuie sa plateasca o cauțiune de 200.000 de euro. Otopeni și ale cinci localitați din Ilfov intra in CARANTINA din aceasta seara Tudorache va contesta…

- Dan Tudorache a fost pus sub control judiciar de catre DNA cu o cauțiune de un milion de euro, in dosarul tabletelor școlare. "Este vorba despre luare de mita și spalare de bani", a declarat avocatul fostului primar al Sectorului 1.Decizia procurorilor DNA a venit dupa o noapte de audieri.Fostul primar…

