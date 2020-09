Stiri pe aceeasi tema

- Rezultate alegeri locale 2020. Dan Tudorache (PSD) anunta ca are mai multe voturi decat Clotilde Armand (USR) la Primaria Sectorului 1. Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, sustine ca pe numaratoarea paralela a PSD are mai multe voturi decat Clotilde Armand (USR). „Breaking news! Dupa terminarea numaratorii…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta datele singurului exit-poll realizat in teren in ziua votului, de asocierea CURS-Avangarde. Datele sunt valabile pentru ora 21.00, la inchiderea urnelor si prezinta unele diferente fata de datele prezentate la ora 21.o0, care erau valabile pentru ora 19.30.Votul…

- În timp ce Guvernul a întârziat cu livrarea de tablete pentru școala online, doi primari PSD, Dan Tudorache și Daniel Florea, au anunțat ca au deja tablete cu internet ce vor fi livrate 'gratuit' catre toți elevii și profesorii din Sectoarele 1 și 5 din București la început…

- Useriștii din sectorul 1 invoca un raspuns al Ministerului Sanatații care susține ca holterele cumparate de Primaria sectorului 1 nu ajuta la prevenirea coronavirusului. Memorandumul incheiat insa chiar de minister cu primaria avea ca obiectiv “combaterea raspandirii la nivel național a infecției cu…