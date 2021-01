Stiri pe aceeasi tema

- Alianța pentru Unirea Romanilor anunța ca nu va lua subvenția de la buget pentru partidele parlamentare și ca va iniția o lege „prin care sa fie oprit acest jaf din banii publici”. „In plina...

- Presedintele social-democrat, Marcel Ciolacu, afirma ca renuntarea de catre PSD la mesajul pe teme nationaliste a fost o "decizie politica" pe care si-o asuma ca lider al partidului. Aceasta RESTRICȚIE a fost ANULATA. Veste uriașa pentru milioane de romani "Vocile nationaliste din interiorul…

- Consultarile președintelui Klaus Iohannis cu partidele pentru desemnarea noului premier dupa alegeri încep la ora 11.00, când primii intrați la discuții vor fi reprezentanții PSD, care merg cu propunerea Alexandru Rafila premier și guvern de uniune naționala. PNL, USR-PLUS și UDMR nu au…

- Asta susține noul deputat de Mureș al Partidului Alianța pentru Unirea Romanilor, Dan Tanasa. Nascut in Sfantu Gheorghe – Covasna, Dan Tanasa, susține ca structurile consolidate din județ ale partidului au facut posibil accesul sau in Parlament: Doctrinar, AUR este un partid conservator, patriotic,…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), formatiune cu vederi nationaliste, xenofobe si conservatoare, propune, in programul sau electoral, unirea cu Republica Moldova, ajutor pentru mamele singure, consiliere pentru familii (formate obligatoriu prin casatoria dintre un barbat si o femeie), mamele sa…

- Proiectul vizeaza obținerea de energie electrica prin panouri fotovoltaice și utilizarea biomasei pe o suprafața de 1.000 de kilometri patrați intre Mediaș, Sighișoara, Tarnaveni și Balaușeri. Pentru acest proiect, Viișoara a intrat intr-o asociere cu alte 7 comune, din Mureș și Sibiu, și va inființa…

- Este justificata amenințarea cu moartea in condițiile in care ați deschis procese impotriva autoritaților din Covasna, este raspunsul senatorului Laszlo Attila la intrebarea jurnalistului Dan Tanasa, candidat AUR la alegerile parlamentare, scrie Glasul . Prezent la emisiunea de dezbatere electorala…

- Președintele Asociației Civice pentru Demnitate in Europa, cunoscutul activist civic Dan Tanasa, va deschide lista candidaților propuși de partidul Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) Mureș la alegerile parlamentare din 6 decembrie pentru Camera Deputaților. In interviul urmator, acordat in exclusivitate…