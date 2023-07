Oamenii de afaceri nu pot accepta ca Guvernul sa introduca noi taxe cu aplicabilitate imediata, in condițiile in care Codul Fiscal impune un minim de 6 luni pentru orice modificare de substanta, iar statul trebuie in primul rand sa-si micsoreze propriile cheltuieli și sa se comporte responsabil cu administrarea banului public, a afirmat Dan Șucu, […] The post Dan Șucu, președinte Concordia: Nu putem accepta taxe cu aplicare imediata, Guvernul sa se comporte responsabil cu banii publici appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .