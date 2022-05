Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Dan Sucu a preluat 50% din actiunile clubului de fotbal FC Rapid, celelalte 50 de procente ramanand in posesia lui Victor Angelescu, informeaza gruparea giulesteana intr-un comunicat de presa publicat, marti, pe site-ul oficial. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In primul an de la promovare, Rapid nu s-a calificat in play-off, dar este lider in play-out și și-a fixat obiectivul pentru finalul de sezon: participarea in Conference League. Trupa din Giulești nu se gandește doar la prezent, ci și la urmatorul sezon competițional, acolo unde a anunțat, prin vocea…

- Fotbalistul echipei Gaz Metan Medias, Dragos Iancu, a declarat, luni seara, dupa meciul cu Rapid, pierdut cu scorul de 0-8, ca el si colegii sai sunt “cu moralul praf”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Partida de Liga 3 dintre CS Tunari și Rapid 2 București, scor 3-2, disputata in week-end, l-a avut printre spectatori și pe fostul antrenor al primei formații a giuleștenilor, Mihai Iosif (47 de ani). Mihai Iosif a fost direct interest de joc, in condițiile in care fiul sau, Sabin, s-a aflat pe gazon…

- Rapid s-a impus clar, scor 3-0 in fața celor de la FC Botoșani in primul meci oficial pe noul Giulești. Mihai Roman, mijlocașul moldovenilor, a laudat atmosfera pe care fanii giuleșteni au facut-o. Roman, fost jucator la Rapid, a avut numai cuvinte de lauda pentru modul in care arata stadionul Giulești…

- Prezent la inaugurarea stadionului Rapid - Giulești, Mircea Lucescu (76 de ani) a abordat și subiectul naționalei Romaniei. Dupa 0-1 cu Grecia in Ghencea, Romania se va deplasa in Israel pentru un nou joc amical. Duelul de marți (20:45) va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe ProX. ...

- Marius Șumudica, 50 de ani, susține ca nu e dorit antrenor la Rapid de patronul Victor Angelescu. Șumudica a dezvaluit o discuție avuta cu președintele nou-promovatei, Daniel Niculae, care i-a transmis ca, daca ar fi decizia lui, l-ar numi imediat A1 in Giulești. ...