- Dan Suciu, purtator de cuvant al instituției conduse de Mugur Isarescu, a declarat la Digi 24 ca varful inflației va fi atins in trimestrul trei al acestui an. Afirmațiile vin in contextul in care rata anuala a inflatiei din Romania a depașit 15%.„Varful de inflatie va fi atins probabil in trimestrul…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat luni ca varful valului de infectari cu SARS-CoV-2 in Romania ar putea fi atins intre 14 si 21 august, la doua saptamani fata de perioada estimata pentru restul Uniunii Europene. Precizarile au fost facute in cadrul unei conferinte de presa, in contextul…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au ajuns in primele patru luni din 2022 la suma de 3,149 miliarde de euro, o creștere de 34% fața de perioada ianuarie-aprilie 2021, arata datele transmise de Banca Naționala a Romaniei. Potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului…

- Dupa doi ani de pandemie și cu un razboi in desfașurare la granița, intreprinderile mici și mijlocii din Romania se confrunta cu provocarea de a traversa o noua perioada de incertitudine. Platforma de fintech Omnicredit, unul dintre puținii jucatori de pe piața care ofera servicii de factoring și scontare…

- ”In ceea ce priveste perspectiva apropiata, membrii Consiliului au convenit ca fiind probabila o reaccelerare a cresterii economice in trimestrul I 2022, urmata insa de o posibila cvasistagnare in trimestrul II, sub impactul razboiului din Ucraina si al sanctiunilor asociate. Evolutiile implica valori…

- Numarul cetatenilor ucraineni care au intrat in Romania, de la declansarea razboiului din Ucraina si in perioada pre-conflict, a trecut de un milion, anunta Politia de Frontiera. 8.932 de cetateni ucraineni au intrat miercuri in tara, in crestere cu 19,2 % fata de ziua precedenta. „In data…

- Creștere economica peste așteptari in primele trei luni ale anului. Datele semnal privind evoluția Produsului Intern Brut in perioada ianuarie - martie arata o creștere economica de peste 5% comparativ cu ultimele luni ale anului trecut și de 6,5% fața de aceeași perioada din 2021. La un avans economic…

- Cash-ul din economie a continuat ascensiunea si a ajuns in luna februarie aproape de 100 mld. lei, un nou maxim istoric, dupa o crestere cu 9,3% fata de valoarea din februarie 2021, dupa cum reiese din datele centralizate de Banca Nationala. In termeni nominali, aproximativ 8,5 mld. lei au intrat in…