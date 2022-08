Stiri pe aceeasi tema

- Schema de compensare a prețurilor la energie și gaze se va incheia in curand. Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri, in ședința de Guvern, ca va susține in masurile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Premierul Nicolae Ciuca, presedintele PNL, a declarat marti seara, dupa sedinta conducerii liberalilor, ca o compensare mai mare a preturilor la energie si gaze fata de cea care este aplicata acum nu este posibila, avand in vedere bugetul alocat pentru acest domeniu.

- De vineri, carburantii s-ar putea ieftini cu 50 de bani pe litru. Guvernul a adoptat schema de compensare a preturilor, care se va aplica in urmatoarele trei luni. Reducerea prețurilor la pompa nu este, insa, obligatorie.

- Mecanismul de reducere cu 50 de bani la carburanți va fi adoptat cel mai probabil miercuri in ședința de Guvern, dar e posibil sa nu vedem peste tot scaderea, de la 1 iulie. Intrebat de HotNews.ro daca toate benzinarile vor face aceasta reducere, purtatorul de cuvant al Guvernului a spus doar ca „toate…

- Inflatia va continua sa creasca in iunie si iulie, perioada in care va atinge un varf, la o rata anuala de 15% sau chiar peste, a spus, la emisiunea de business ZF Live, Ionut Dumitru, economistul-sef al Raiffeisen Bank Romania. Ultimele cifre pentru inflatie, aferente lunii mai 2022, arata o crestere…

- Preturile din zona euro au continuat sa creasca in luna mai, atingand un nivel record pentru a saptea luna consecutiv. Potrivit cifrelor preliminare publicate marti de biroul european de statistica, inflatia a fost de 8,1% pentru luna mai, in crestere fata de nivelul record de 7,4% din aprilie si peste…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro si-a continuat cresterea in luna mai, ajungand la un maxim istoric de 8,1%, in conditiile in care razboiul din Ucraina a provocat o explozie a preturilor la energie si alimente, transmite AFP. Potrivit unei estimari preliminare publicate marti de Eurostat, rata anuala…

- Un barbat a fost gasit carbonizat, marti dimineata, intr-o hala din localitatea Cordun (in apropiere de orasul Roman), a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa. "La locul solicitarii s-a deplasat un echipaj de pompieri cu o autospeciala de stingere si un echipaj cu ambulanta…