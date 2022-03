Stiri pe aceeasi tema

- George Lazar a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Energiei printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciuca publicata, vineri, in Monitorul Oficial. El il inlocuiește pe Dan-Dragos Dragan, eliberat din functia de secretar de stat la Ministerul Energiei, tot printr-o decizie a premierului.…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a lansat in consultare publica ordinul care stabileste nivelul maxim de interventie si preventia in cazul speciei urs brun. Ministerul are obligatia de a acorda nivel de interventie si preventie anual, pana cel tarziu pe data de 15 mai a fiecarui an. Conform…

- Maria Madalina Turza, consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, a fost numita la conducerea Departamentului pentru responsabilitate sociala comunitara si grupuri vulnerabile. Decizia de numire a Mariei Madalina Turza in aceasta funcție a fost luata de premierul Nicolae Ciuca. Decizia…

- Iulian Fota a fost numit în functia de secretar de stat pentru afaceri strategice în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, printr-o decizie a premierului Nicolae Ciuca, publicata, marti, în Monitorul Oficial.Tot printr-o decizie a prim-ministrului, Danut Sebastian Neculaescu…

- O lege care prevede apariția unei noi materii școlare legate de protecția mediului a intrat in vigoare luni, dupa promulgarea de catre președintele Klaus Iohannis și apariția in Monitorul Oficial. Astfel, elevii vor studia ”educație pentru mediu”. Se doreste ca micutii sa devina prietenii naturii ”Ministerul…

- Madalin Voicu a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Culturii, printr-o decizie semnata de premierul Nicolae Ciuca.Decizia a fost publicata joi in Monitorul Oficial, transmite Agerpres.“Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, domnul Madalin-Stefan Voicu se numeste…

- Medicul sucevean Tiberius Bradațan a fost numit oficial in funcția de secretar de stat in Ministerul Sanatații. Decizia semnata de premierul Nicolae Ciuca pentru numirea lui Tiberius Bradațan in aceasta funcție a fost publicata in Monitorul Oficial in data de 4 ianuarie. Tiberius Bradațan este medic…

- Tanarul Alexandru Stoica a fost numit, zilele trecute, secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii condus de Cseke Atilla. Stoica devine astfel primul secretar de stat buzoian din cabinetul Ciuca. Decizia numirii lui Alexandru Stoica a fost publicata in Monitorul Oficial joi, 30 decembrie 2021, fiind…