Dan Șova a fost condamnat la închisoare cu suspendare în dosarul „ CET Govora” Fostul senator Dan Șova a fost condamnat definitiv miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta in dosarul „CET Govora”. Initial, la instanta de fond – Curtea de Apel Bucuresti, Dan Sova primise in noiembrie 2021 o pedeapsa de patru ani cu executare, insa la judecarea apelului, ICCJ a redus pedeapsa cu un an si a dispus suspendarea executarii acesteia. „Inlatura dispozitiile art. 7 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu privire la inculpatul Sova Dan Coman. Reduce pedeapsa aplicata inculpatului Sova Dan Coman de la 4 ani inchisoare… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

