- Victor Socaciu a murit ieri in urma unor probleme de sanatate, insa puțini știu insa ca artistul a mai avut probleme de sanatate și in urma cu mai mulți ani, atunci cand i s-a facut un transplant de rinichi. Cantarețul a trait cu rinichii unei fetițe de 10 ani, aflate in moarte clinica.

- Cantaretul si compozitorul Victor Socaciu a murit luni, la varsta de 68 de ani, iar trupul neinsufletit a fost depus, marti, in foaierul Salii Palatului. „Cei care vor sa-i aduca un ultim omagiu celui care a fost Omul Bun al muzicii folk, sunt asteptat marti, 28 decembrie, de la ora 10.00,…

- A murit cantarețul Victor Socaciu, un prieten al Festivalului de Folk ”Ziua de Maine” de la Alba Iulia. Anunțul Marinei Almașan Cunoscutul cantareț de muzica folk, Victor Socaciu, a murit luni, dupa ce in ultimele zile a fost spitalizat. Publicul din Alba Iulia l-a indragit, acesta fiind o prezența…

