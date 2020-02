Stiri pe aceeasi tema

- Dan Puric, unul dintre cei mai cunoscuți actori, eseiști și regizori din Romania, a fost invitat la “Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.ro.Chiar daca a renunțat la televizor pentru ca il considera nociv, Dan Puric e la curent cu tot ce se intampla in sportul romanesc. Urmarește meciurile de fotbal, dar…

- DINAMO-FCSB. "Eu zic ca o sa fie stadionul plin, pana acum am inteles ca s-au vandut 15.000 de bilete, ii asteptam in numar cat mai mare sa fie alaturi de noi. Ar fi frumos sa aiba si FCSB galerie, sa fie ca pe vremuri, dar vom vedea ce va fi", a declarat Robert Moldoveanu. Jucatorul dinamovist…

- Peluza Nord vine alaturi de FCSB! Facțiunea s-ar fi razgandit odata cu eliberarea lui Gheorghe Mustața, liderul gruparii. Pana acum, Peluza Nord nu susținea pe niciuna dintre FCSB sau Steaua din Liga 4! Decizia celor de la Peluza Nord, anunțata de TV Digi Sport, vine cu 3 zile inainte de startul ultimelor…

- George Ogararu, 39 de ani, e primul antrenor care nu accepta o propunere de a antrena clubul patronat de Gigi Becali din cauza faptului ca instanța a decis ca acesta nu mai deține marca Steaua. Problemele de identitate pe care FCSB le are, mai ales dupa ce a pierdut dreptul de a se mai numi Steaua,…

- Prin intermediul celebrei adrese [email protected] , site-ul nr.1 din Romania a intrat in posesia unor imagini savuroase, care il au in prim-plan pe Gigi Becali, unul dintre cei mai surprinzatori oameni de afaceri de la noi din țara. Gigi Becali, tras pe dreapta! Chiar in ziua in care credincioșii praznuiesc…

- Ilie Dumitrescu (50 de ani) a vorbit deschis in emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, difuzata in fiecare miercuri de la 20:00, despre conflictul de identitate dintre FCSB și CSA Steaua și transmite un mesaj clar tuturor contestatarilor lui Gigi Becali. „Eu niciodata nu o sa fiu contra Stelei. Eu n-am cum…

- Gigi Becali, 61 de ani, este mulțumit de parcursul FCSB, echipa care o finanțeaza terminand sezonul de toamena, pe locul trei, la cinci puncte in spatele liderului, CFR Cluj, dar și cu un joc mai puțin disputat.La ora bilanțului, latifundiarul din Pipera a marturisit ca a bagat bani la echipa de fotbal,…

- FCSB // Ioan Marginean, președintele Gazului, il acuza pe Gigi Becali ca prin ofertele pe care le face echipierilor medieșeni ii da peste cap pe aceștia. Nici n-a venit perioada transferurilor ca Gigi Becali a inceput sa pronunțe nume de jucatori pe care i-ar vrea din iarna la FCSB! Sergiu Buș, Boubacar…