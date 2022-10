Dan Petrescu vrea revanșa cu Sivasspor: „Cine se va impune mâine, va câştiga grupa” Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa, ca gruparea ardeleana va juca la victorie partida din deplasare cu Sivasspor din Conference League. In tur, turcii s-au impus cu 1-0. „Dupa meciul cu Sivasspor din tur noi nu am mai pierdut. Am castigat aproape toate partidele si normal ca moralul nostru e foarte bun acum. Meciul de maine trebuie abordat la victorie. Incercam sa castigam, sper sa avem mai mult noroc decat in tur. Atunci am avut trei penalty-uri si un gol valabil, dar nu a fost sa fie pentru ca nu a vazut arbitrul. Cine va castiga… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

