Copil and Jianu, victorious in challenger tennis qualifier in Forli

Romanian tennis players Marius Copil and Filip Jianu achieved victories, on Sunday, during the first round of qualifiers for the main challenger tournament in Forli (Italy), equipped with prizes worth 45,730 Euro.