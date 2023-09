Stiri pe aceeasi tema

- Jeonbuk, antrenata de Dan Petrescu, a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Gwangju, intr-un meci din etapa a 31-a a campionatului din Coreea de Sud. Unicul gol al meciului a fost marcat de Hyun-Beom, in minutul 73, scrie news.ro. in clasament, Jeonbuk este pe locul…

- O perioada dificila. Dan Petrescu nu a mai invins de o luna cu Jeonbuk Hyundai Motors. A facut doar 0-0 in deplasare cu Jeju United și echipa a cazut pe locul 5 in Coreea de Sud. O luna și jumatate, de la inceputul lui iunie și pana la jumatatea lui iulie, Dan Petrescu și Jeonbuk Hyundai Motors au mers…

- Formatia Jeonbuk, antrenata de Dan Petrescu, a remizat, duminica, in deplasare, scor 0-0, cu echipa Jeju United, intr-un meci din etapa a 29-a a campionatului din Coreea de Sud.Jeonbuk ocupa locul 5 in clasament, cu 43 de puncte, in timp ce Jeju este pe 9, cu 35 de puncte. Liderul Ulsan are 61 de…

- Jeonbuk, echipa antrenata de Dan Petrescu (55 de ani), a pierdut in runda #27 din Coreea de Sud, 0-1 pe terenul liderului Ulsan Hyundai. Singurul gol al meciului a fost marcat de Won-Sang Um in minutul 72. Dan Petrescu e pe podium cu Jeonbuk, dar la 19 puncte de lider Jeonbuk se claseaza pe locul 3…

- Formatia Jeonbuk, antrenata de Dan Petrescu, a remizat, sambata, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Suwon Bluewings, intr-un meci din etapa a 26-a a campionatului sud-coreean, K League 1. Oaspetii au deschis in minutul 31, prin Hogang. Pentru Jeonbuk a egalat Han Kyo-Won, in minutul 66,…

- Inca o victorie pentru Dan Petrescu la Jeonbuk, 1-0 cu Suwon, e neinvins de cinci meciuri in Coreea de Sud, dar antrenorul e nemulțumit ca are prea mulți accidentați și nu poate face inlocuiri așa cum vrea de la un meci la altul. A apreciat doar debutul lui Nana Boateng, adus de la CFR Cluj. Dan Petrescu,…

- Dan Petrescu iși pastreaza obiceiul și cumpara jucatori de la CFR Cluj la echipa din strainatate unde pleaca. Așa s-a intamplat și acum și clubul lui Neluțu Varga a anunțat ca mijlocașul Nana Boateng a fost achiziționat de Jeonbuk Hyundai Motors, formație aflata pe locul patru in prima liga din Coreea…

- Dan Petrescu iși continua seria buna in Coreea de Sud. Jeonbuk s-a impus in etapa a 21-a, 2-1 cu Seoul. Formația lui Dan Petrescu a ajuns la 3 victorii și o infrangere de la numirea antrenorului roman. Dupa 2-0 cu Jeju, Jeonbuk s-a impus in derby-ul cu Seoul (locul 3), scor 2-1. Dan Petrescu, o noua…