Antrenorul formatiei CFR Cluj, Dan Petrescu, a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca parcursul slab al echipei sale in actualul sezon al Europa Conference League la fotbal a fost influentat negativ de faptul ca nu s-a aflat de la inceput la conducerea tehnica a gruparii ardelene.

"Cred ca cel mai mult in acest an a contat faptul ca nu am fost eu de la inceput. In ultimii trei ani, Dan Petrescu a facut toate transferurile, am luat jucatorii pe care i-am vrut, a patra oara nu am mai fost eu. Cand am venit eu a trebuit sa fac ceva foarte rapid si a trebuit sa imprim un alt stil…