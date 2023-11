Stiri pe aceeasi tema

- Jeonbuk, echipa lui Dan Petrescu, s-a calificat in finala Cupei Coreei de Sud. Daca va caștiga trofeul, va juca in Liga Campionilor Asiei. Aflata pe locul 4 in play-off-ul primei ligi din Coreea de Sud, Jeonbuk este calificata și in finala Cupei. Azi, trupa lui Dan Petrescu a obținut o victorie categorica,…

- Jeonbuk, formația antrenata de Dan Petrescu, a invins-o cu 3-0 pe Lion City (Singapore), in runda cu numarul 3 a grupei F din Liga Campionilor Asiei. Jeonbuk a obținut cea mai clara victorie din mandatul lui Dan Petrescu și ramane in carți pentru calificarea in faza urmatoare a Ligii Campionilor Asiei.…

- Jeonbuk, echipa sud-coreeana antrenata de romanul Dan Petrescu (55 de ani), a suferit o infrangere surprinzatoare in Liga Campionilor Asiei, 2-3 cu formația thailandeza Bangkok United. Jeonbuk incepuse cu dreptul sezonul de Liga Campionilor, invingand-o pe Kitchee cu 2-1 in prima etapa a grupelor, insa…

- Meciul dintre Al-Ittihad și Sepahan din Iran, din Liga Campionilor Asiei, a fost anulat luni, dupa ce echipa saudita a refuzat sa paraseasca vestiarul, Confederația Asiatica de Fotbal (AFC) precizand ca meciul a fost "anulat din cauza unor circumstanțe ne

- Și dupa o victorie in Liga Campionilor Asiei, 2-1 acasa cu Kitchee (Hong Kong), Dan Petrescu e criticat de jurnaliștii sud-coreeni, „jocul frustrant pare sa accelereze criza”, dar antrenorul lui Jeonbuk le reamintește ca evolueaza fara 5 titulari aflați la naționala. Dan Petrescu nu e intr-un moment…

- Jeonbuk Hyundai Motors, formația pregatita de Dan Petrescu (55 de ani), s-a impus pe teren propriu, in fața lui Kitchee, campioana sezonului trecut din Hong Kong, scor 2-1, in prima runda din faza grupelor Ligii Campionilor Asiei. Nana Boateng, fostul mijlocaș de la CFR Cluj, a fost titular și integralist…

- Astazi a avut loc tragerea la sorți a grupelor Ligii Campionilor Asiei, iar romanii care activeaza in fotbalul asiatic, precum Dan Petrescu, Cosmin Olaroiu sau Nicolae Stanciu și-au aflat adeversarele. Din cauza faptului ca Asia este un continent foarte mare din punct de vedere al suprafeței, competția…

- Formația Jeonbuk Hyundai Motors, pregatita de Dan Petrescu (55 de ani), a remizat, pe teren propriu, scor 1-1, cu Suwon Bluewings, echipa care ocupa ultimul loc al clasamentului, intr-o partida din runda cu numarul 26 din prima liga sud-coreeana. Pas greșit pentru Dan Petrescu și Jeonbuk Hyundai Motors…