Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu (54 de ani), tehnicianul campioanei CFR Cluj, explica de ce e ingrijorat inaintea returului cu Inter d'Escaldes, din turul II al Conference League. In tur, ardelenii au caștigat cu 3-0, insa „Bursucul” n-are liniște. Inter d'Escaldes - CFR Cluj se joaca miercuri, de la ora 18:00, liveTEXT…

- CFR Cluj a invins-o clar pe campioana din Andorra, Inter Club d'Escaldes, scor 3-0, dar antrenorul Dan Petrescu nu se declara mulțumit. Returul din Andorra este programat miercuri, 27 iulie, de la ora 18:00Daca va ajunge in turul urmator, CFR Cluj va juca impotriva celor de la Shakhtyor Soligorsk, din…

- CFR Cluj joaca acasa cu Inter Club d'Escaldes (Andorra), in turul 2 preliminar al Conference League, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 2 și Prima Sport 2Returul din Andorra este programat miercuri, 27 iulie, de la ora 18:00Daca va ajunge in turul urmator, CFR Cluj va…

- Dan Petrescu (54 de ani) nu s-a gandit nici clipa la desparțirea de CFR Cluj, in ciuda eliminarii rușinoase din turul I preliminar al Ligii Campionilor, in fața armenilor de la Pyunik Erevan. Eliminarea in fața lui Pyunik a trimis-o pe CFR Cluj direct in Conference League. „Feroviarii” merg tot pe…

- Fotbalistul echipei CFR Cluj, Ciprian Deac, a declarat ca nu se gandea ca formatia ardeleana poate parasi competitia din primul tur, dar fotbalul a pedepsit-o. „E o seara foarte neagra, e suparare mare. Nici nu stiu ce sa zic, nu realizez ce mi s-a intamplat. Ei au avut o ocazie, ne-au dat un gol… bine,…

- Portarul echipei CFR Cluj, Cristian Balgradean, a reacționat dupa eliminarea din preliminariile Ligii Campionilor in fata formației armene Piunik Erevan. „In prima repriza daca aveam 2, 3-0 nu se supara nimeni. Insa am luat gol la singurul lor sut pe poarta si s-a dus meciul in prelungiri, iar la penalty-uri…

- Scaunul lui Dan Petrescu se clatina, dupa eliminarea lui CFR Cluj din preliminariile dupa dubla cu Pyunik (0-0 in tur și 2-2, 3-4 la penalty-uri). CFR Cluj va evolua in turul II din Conference League cu Inter Club d'Escaldes, o formație din Andorra. Turul e pe 21 iulie, la Cluj, returul fiind o saptamana…

- Dan Petrescu, antrenorul campioanei, a fost extrem de dezamagit dupa eliminarea rușinoasa din preliminariile Champions League, cu Pyunik Erevan (0-0 in tur, 2-2 și 3-4 la penalty-uri in retur). CFR Cluj va evolua in turul II din Conference League cu Inter Club d'Escaldes, o formație din Andorra. Turul…