- CFR Cluj si Pyunik Erevan se dueleaza miercuri in mansa a doua din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Campioana Romaniei este favorita la calificare, dupa remiza obținuta in Armenia, scor 0-0. Partida este transmisa in format LiveScore pe HotNews.ro.

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, marti seara, intr-o conferinta de presa sustinuta inaintea partidei retur cu Pyunik Erevan din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, ca fotbalul este imprevizibil si ca orice rezultat este posibil in aceasta intalnire.

- Dan Petrescu (54 de ani) a reacționat cu mult fair-play la atacul lansat de Marius Șumudica (51 de ani) imediat dupa Pyunik Erevan - CFR Cluj, scor 0-0, din turul I preliminar al Ligii Campionilor. In timpul conferinței de presa care a prefațat Supercupa Romaniei dintre CFR Cluj - Sepsi, Dan Petrescu…

- Basarab Panduru a analizat egalul obținut de CFR Cluj, 0-0, pe terenul lui Pyunik Erevan, in prima manșa din turul 1 al preliminariilor Ligii Campionilor. Returul dintre CFR Cluj și FC Pyunik Erevan este programat miercuri, 13 iulie, de la ora 21:30. Panduru a remarcat ca Dan Petrescu schimba mereu…

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a avut parte de o „conferința-fulger” dupa meciul tur cu Pyunik Erevan din runda 1 preliminara a Ligii Campionilor, incheiat la egalitate, 0-0. „Bursucului” i-au fost adresate doua intrebari de catre jurnaliștii locali prezenți in sala: daca a existat…

- Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a analizat, la „cald”, egalul inregistrat de campioana Romaniei in Armenia, 0-0 cu Pyunik Erevan, in turul I preliminar din Champions League. Oficialul „feroviarilor” crede ca doar neșansa a facut ca alb-vișiniii sa nu se intoarca victorioși de la Erevan. „Important…

- Campioana Romaniei la fotbal, CFR Cluj, va intalni, marți, 5 iulie, in deplasare, formația armeana Pyunik Erevan, in manșa I a primului tur preliminar al Ligii Campionilor. Partida va incepe la ora 19.00, ora Romaniei și va fi arbitrata la centru de germanul Bastian Dankert. Jocul retur va ave a loc…

- In preliminariile Ligii Campionilor la fotbal, marți, 5 iulie, de la ora 19:00, pe stadionul „Republican” din Erevan, arena cu o capacitate de 15.000 de locuri, vine CFR Cluj, campioana Romaniei.