- Clubul de fotbal Kayserispor a ajuns, duminica, la un acord cu antrenorul român Dan Petrescu pe o perioada de un an si jumatate, potrivit site-ului formatiei din Turcia. Întelegerea prevede si o optiune de prelungirea colaborarii cu înca un sezon.…

- Mijlocașul defensiv s-a prezentat la reunirea lotului și a luat parte la primul antrenament al anului pentru „studenți”. El a facut primele declarații în tricoul Universitații: „Am venit la o echipa cu un nume mare. Sunt foarte fericit sa fiu aici…

- La aceasta ora se joaca meciul dintre Kayserispor și Yeni Malatyaspor din runda #18 din campionatul Turciei, iar Denis Alibec (30 de ani) a ratat șansa de a deschide scorul pentru echipa sa, dupa ce a ratat o lovitura de la 11 metri in primele minute ale meciului. Kayserispor a primit un penalty in…

- Kayserispor, trupa romanilor Sapunaru, Alibec și Silviu Lung jr., a invins dupa peste trei luni, 1-0 cu Denizli, pasand „lanterna roșie”, și așteapta raspunsul lui Dan Petrescu, ofertat cu 500.000 de euro pe cinci luni. Vezi AICI clasamentul actualizat din campionatul Turciei! Kayserispor a indeplinit…

- Cele mai importante publicații sportive din Turcia au anunțat ca Dan Petrescu s-a înțeles cu Kayserispor și va antrena echipa la care evolueaza românii Denis Alibec, Silviu Lung Jr. și Cristi Sapunaru în urmatoarea perioada. Formația care îl…

- Dan Petrescu, 53 de ani, ultima data antrenor la CFR Cluj, este favorit s-o preia pe Kayserispor, echipa aflata pe ultimul loc in campionatul Turciei. Presa din Turcia s-a pus de acord. Publicațiile NTV Spor, Haber Turk sau Ajansspor anunța ca „Bursucul” a ajuns la un acord cu Kayseri, iar un anunț…

- CFR Cluj a pierdut drastic meciul cu AS Roma, 0-5, in etapa a treia din grupele Europa League, dupa un joc modest prestat de formația antrenata de Dan Petrescu. Macinata de accidentari, campioana Romaniei a avut un joc foarte slab, atat in defensiva, cat și in atac. Cei doi fundași centrali, Denis Ciobotariu…

- Mike Cestor (28 de ani), titular in stanga apararii pentru CFR Cluj in partida cu FC Voluntari (1-0) de ieri, a parasit terenul in minutul 64 al meciului, accidentat. Astazi, s-a aflat diagnosticul congolezului: ruptura de tendon ahilean. Dan Petrescu a primit o veste teribila. CFR Cluj nu se va putea…