Dan Petrescu pare decis să rămâne la CFR Cluj pâmnă în 2022 "Astfel, tehnicianul care a contribuit la castigarea ultimelor doua titluri de campioana ale CFR-ului si la parcursul extraordinar din competitiile europene din acest sezon, incununat cu o calificare fantastica in primavara europeana, a semnat o noua intelegere cu clubul nostru valabila pana in vara anului 2022. Suntem extrem de bucurosi ca cel mai bun antrenor roman al momentului va continua pe banca echipei noastre si speram ca impreuna (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A inceput procesul "mamei din Iad", femeia care și-a omorat in bataie baiețelul in varsta de doar noua ani. In acest moment, Sonia Maria Alb se afla in arest preventiv, dupa ce și-a ucis cu bestialitate propriul copil.

- Dan Petrescu, antrenorul campioanei CFR Cluj, i-a devansat în preferințe pe Mirel Radoi, selecționerul care a dus reprezentativa de tineret pâna în semifinalele Campionatului European din italia, și pe Razvan Lucescu, campion cu PAOK în Grecia și câștigator al Ligii…

- Spaniolul Jesus Fernandez, portarul echipei CFR Cluj, a oferit un interviu pentru presa din țara sa, despre meciul pe care ardelenii il vor juca in 16-imile Europa League, contra celor de la Sevilla, anunța MEDIAFAX.Citește și: Presedintele Iohannis: `Mai este foarte puțin timp` Fernandez…

- ​Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, spune ca formația sa trebuie sa joace pentru victorie în meciul cu Celtic, de joi, care îi poate aduce calificarea în șaisprezecimile de finala ale Europa League. Tehnicianul numește aceasta posibila performanța "un mic miracol",…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca oficialii gruparii aredelene au cerut amanarea meciului din campionat cu FC Botosani, din etapa a XX-a a Ligii I, dar moldovenii nu ar fi de acord, anunța news.ro.Citește și: FBI se implica in Romania!…

- Antrenoru celor de la CFR Cluj a fost extrem de suparat dupa ce l-a pierdut pe Kevin Boli pentru urmatoarele luni, iar Alexandru Pașcanu a greșit decisiv la golul marcat de formația sibiana. Petrescu nu l-a iertat pe tânarul fundaș român și a transmis un mesaj ferm catre Liga Profesionista…

- CFR Cluj a pierdut in deplasare cu Lazio, scor 0-1, in penultima etapa a grupelor Europa League. Dan Petrescu crede ca naturalizarea lui Billel Omrani (26 de ani) ar fi o mutare inspirata pentru naționala Romaniei. CFR Cluj are doua variante pentru calificarea in șaisprezecimile Europa League. Sa obțina…

- Cosmin Contra constituie o varianta pentru inlocuirea ”Bursucului” la CFR, datorita amiciției cu Neluțu Varga, patronul campioanei. Trebuie doar ca Dan sa-și gaseasca un club nou in strainatate, așa cum iși dorește. Mandatul dezastruos de la conducerea naționalei nu-l scoate de pe piața pe Cosmin Contra.…