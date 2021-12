Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoichița, directorul tehnic al FRF, a precizat ca a existat o discuție cu Dan Petrescu pentru preluarea funcției de selecționer al României. Razvan Burleanu (președintele FRF) și Mihai Stoichița s-au deplasat la Cluj-Napoca, acolo unde au avut o întâlnire cu Dan Petrescu.…

- Dupa refuzurile lui Gica Hagi și Razvan Lucescu, oficialii FRF s-au dus la Cluj-Napoca pentru a sta de vorba cu Dan Petrescu. Ramâne de vazut daca va fi o mutare importanta pentru postul de selecționer al României sau doar o lovitura de imagine. Mirel Radoi este istorie pentru naționala…

- Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichita, a declarat, miercuri, ca jucatorii echipei nationale au cerut conducerii federatiei sa il convinga pe Mirel Radoi sa continue la conducerea primei reprezentative. “Au venit 12 jucatori, eu nu mint. Ne-am intors de la Vaduz si jucatorii ne-au cerut mie si presedintelui…

- Patronul CFR Cluj, Neluțu Varga, a facut lumina in privința relației pe care o are cu Dan Petrescu. S-a zvonit mult ca ”bursucul” ar putea pleca la Naționala Romaniei, in locul lui Mirel Radoi.”Sa fie clar, nici nu se pune problema desparțirii de Dan. De-abia s-a intors in club, cum sa faci performanța…

- CFR a continuat evoluțiile slabe din ultimele meciuri și a fost invinsa de AZ Alkmaar, scor 0-1, intr-un meci disputat joi seara in etapa a treia din Conference League. Prima ocazie a partidei a avut loc in minutul 15 și i-a aparținut echipei oaspete. Clasie a șutat de la marginea careului, dar minge…

- Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichita, a declarat, marti, ca a banuit intentia lui Mirel Radoi de a parasi prima reprezentativa, dar spera ca selectionerul se va razgandi. "Nu cred ca e vorba de suparare. E vorba despre o reactie dupa toate frustrarile pe care le-a avut in perioada anterioara…

- CFR Cluj și Randers au remizat, scor 1-1, in etapa a doua a grupei D din Conference League. Basarab Panduru (51 de ani) a comentat prestația clujenilor din „Gruia”. Totul despre CFR - Randers, AICI! Panduru considera ca este un rezultat bun pentru echipa lui Dan Petrescu impotriva unei echipe „no-name”,…

- In mare criza de atacanți, CFR Cluj și Dan Petrescu ar putea conta maine, cu danezii de la Randers, pe doi dintre oamenii sai de gol, Denis Alibec și Billel Omrani, care au reluat antrenamentele cu echipa de la inceputul acestei saptamani. CFR Cluj – Randers, in grupele Conference League, se joaca joi,…