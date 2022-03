Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Peterescu, si-a criticat jucatorii dupa meciul cu FC Rapid, scor 2-1, el precizand ca in repriza a doua “au fost penibili” si ca nu au sanse sa obtina ceva cu astfel de prestatii, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- FCSB e dependenta de schimbari, mania patronului Gigi Becali. Roș-albaștrii au adunat cele mai multe puncte - 14 - in acest sezon de Liga 1 cu ajutorul rezervelor, au caștigat cele mai multe partide de la 0-1 pentru adversar - 4 - și au doi jucatori care dau randament excelent cand intra de pe banca:…

- Alexandru Rauța (29 de ani), capitanul lui Dinamo, a fost eliminat in minutul 78 al meciului cu UTA dupa ce a primit doua cartonașe galbene in doar 3 minute. Aflata deja in 10 oameni dupa eliminarea lui Ehmann, Dinamo a fost nevoita sa joace ultimele 17 minute ale meciului cu UTA in 9 jucatori. In minutul…

- Gigi Becali (63 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a vorbit despre inlocuirea surprinzatoare a capitanului Florin Tanase la pauza meciului cu Dinamo, caștigat de roș-albaștrii cu scorul de 3-0. Dupa ce a fost avertizat de Gigi Becali la finalul meciului cu CFR Cluj ca nu va mai juca daca nu-și…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a fost nemulțumit de atitudinea roș-albaștrilor din derby-ul cu Dinamo (3-0). Oficialul roș-albaștrilor reclama faptul ca la 1-0, cu om in plus, vicecampioana a fost presata de rivala! Astfel, MM a preluat discursul patronului Gigi Becali, și el extrem de…

- Invitat in emisiunea GSP Live, Cristi Dulca (49 de ani), selecționerul Romaniei la fotbal feminin, a comentat situația capitanului celor de la FCSB, Florin Tanase (27), schimbat la pauza in derby-ul cu Dinamo. Dupa ce a fost avertizat de Gigi Becali la finalul meciului cu CFR Cluj ca nu va mai juca…

- Dinamo joaca azi primul meci al anului, deplasarea de la FC Argeș. „Cainii” se afla intr-o situație critica, fiind pe penultimul loc in Liga 1. Lucian Goian, fost campion in 2007 cu alb-roșii, a comentat ipoteza lansata de Mirel Radoi, cum ca FRF pregatește o schimbare a formatului, revenirea la 18…

- Bogdan Bucur (51 de ani), primul fotbalist de dupa Revoluție care s-a transferat de la Dinamo la Steaua, a povestit in direct la GSP Live despre un aranjament intre marile rivale din Liga 1, pus la cale in decembrie 1993. Blatul nu a fost respectat, insa, de steliști care s-au razgandit dupa ce au inscris…