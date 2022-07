Stiri pe aceeasi tema

- Inter D'Escaldes-CFR Cluj s-a terminat 1-1, iar ardelenii s-au calificat in turul 3 al Conference League, dupa un retur modest cu echipa din Andorra. Fostul selecționer al echipei naționale, Anghel Iordanescu, a comentat intr-un mod ironic prestația „feroviarilor” și declarațiile lui Petrescu.

- Inter d'Escaldes și CFR Cluj au remizat, scor 1-1, in manșa decisiva a turului 2 preliminar din Conference League, dar clujenii merg mai departe in competiție grație victoriei cu 3-0 din tur. Marius Bilașco, directorul departamentului de scouting, a oferit primele impresii dupa partida. CFR s-a facut…

- CFR Cluj s-a calificat in turul trei preliminar al Conference League, dupa ce a remizat in deplasare cu Inter d'Escaldes, campioana Andorrei, scor 1-1 (4-1 la general pentru formația lui Dan Petrescu).

- Antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu, a avut un discurs rezervat inaintea returului cu Inter d’Escaldes, din turul doi preliminar al Conference League. Meciul va avea loc miercuri, de la ora 18:00. In prima manșa, CFR Cluj s-a impus pe teren propriu cu Inter d’Escaldes, scor 3-0. „Toate meciurile sunt…

- Dan Petrescu (54 de ani), tehnicianul campioanei CFR Cluj, explica de ce e ingrijorat inaintea returului cu Inter d'Escaldes, din turul II al Conference League. In tur, ardelenii au caștigat cu 3-0, insa „Bursucul” n-are liniște. Inter d'Escaldes - CFR Cluj se joaca miercuri, de la ora 18:00, liveTEXT…

- Fundașul de fier al CFR Cluj a petrecut, joi seara, dupa ora 23.00, pe terasa unui club stradal din Cluj-Napoca. Dupa ora 2.00, fotbalistul lui Dan Petrescu, un spartan in ceea ce privește viața extra sportiva, s-a mutat pe ringul de dans cu frumoasele surori Moș, foste actrițe, iar una dintre ele a…

- CFR Cluj s-a impus cu scorul 3-0 in fata celor de la Inter d'Escaldes (campioana Andorrei), joi seara, in prima mansa din al doilea tur preliminar al Conference League, dar Dan Petrescu ramane precaut și a facut o declarație in stilul caracteristic dupa meciul din Gruia.

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, nu are liniște inainte de „dubla” cu Inter Club d'Escaldes din turul 2 preliminar al Europa Conference League. Turul va avea loc pe 21 iulie, returul pe 27. La conferința de presa ce a urmat meciului cu Rapid din etapa 1 a Ligii 1, caștigat de „vișinii”…