- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a sugerat ca Mirko Pigliacelli (28), portarul de la CSU Craiova, este cel mai bun portar din Europa in privința jocului de picior. Inainte de derby-ul etapei 4 din play-off, CSU Craiova - CFR Cluj, Dan Petrescu a fost intrebat despre punctele forte…

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a elogiat-o pe Universitatea Craiova inaintea meciului direct din play-off. Universitatea Craiova - CFR Cluj se va juca duminica, 10 aprilie, la ora 20:30. „Bursucul” a laudat suporterii Craiovei, lotul echipei și pe Laurențiu Reghecampf, antrenorul…

- Universitatea Craiova vrea sa reia seria rezultatelor pozitive, dupa sincopa de la Voluntari. Alb-albastrii ignora problemele medicale cu care s-au confruntat zilele trecute si cred ca pot sa o incurce pe FCSB chiar la Bucuresti. Derbiul etapei a 3-a din play-off-ul Ligii 1 este programat duminica,…

- Antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu, a comentat situația lui Billel Omrani, aflat in ultimele 6 luni de contract și ofertat de FCSB. „Omrani, in Romania, nu mai poate sa joace pana la vara decat la CFR Cluj, asta e clar. Nu poate fi declarat jucator liber, sa plece in alta parte. Trebuie sa joace…

- La fel ca și Bogdan Vatajelu , Paul Papp s-a impacat greu cu remiza inregistrata in meciul cu CFR Cluj, din Banie. Fundașul Universitații Craiova considera ca ardelenii au inscris din nimic și ca au avut mult noroc ca au scapat doar cu un gol primit. „Nu pot sa spun ca ne mulțumește acest egal, pentru…

- Fundașul formației Universitatea Craiova, Bogdan Vatajelu, nu a fost prea bucuros pentru punctul obținut cu CFR Cluj. Acesta considera ca alb-albaștrii au facut o partida mai buna decat ardelenii și ca ar fi meritat victoria. „Am avut cel puțin 4 ocazii clare și noi, ca de obicei, din doua ocazii ale…

- Derby pentru play-off între Sepsi Sfântu Gheorghe și CS Universitatea Craiva, vineri, 28 ianuarie, de la ora 20:00, în deschiderea etapei cu numarul 23 din campionatul de fotbal al României.Cu italianul Cristiano Bergodi pe banca, Sepsi marcheaza puțin sau chiar deloc. Dar…

- Mihai Stoica (56 de ani), managerul celor de la FCSB, spune ca Billel Omrani (28 de ani), fotbalistul campioanei CFR Cluj, este cel mai bun atac din Romania. FCSB - CFR Cluj, primul derby din anul 2022, se joaca duminica, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro. Billel Omrani a ratat pregatirea de iarna…