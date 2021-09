Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi seara, dupa infrangerea cu Jablonec, ca incearca in acest moment sa repare ce a fost facut gresit inainte de predecesorul sau, Marius Sumudica.“Eu sunt multumit, am inceput excelent jocul… Dominam, jucam bine, dar a venit acel gol si chiar nu am inteles ce a fost acolo, trebuie sa revad faza. Iar cand iei rosu si apoi imediat penalty nu este usor. Dar echipa a reactionat excelent, a jucat foarte bine, chiar nu mai tin minte o ocazie a lor dupa gol. Spiritul a fost bun, dar, din pacate, norocul nu poti sa il antrenezi. Eu am venit la CFR…