- Dan Petrescu (54 de ani) nu ar fi vrut ca Adrian Paun (27 de ani) sa plece in Israel, la Hapoel Beer Sheva. Antrenorul campioanei se plange de problemele de lot inaintea meciurilor cu Petrolul, din Liga 1, și Slavia Praga, din Conference League. CFR Cluj - Petrolul, in Liga 1, se joaca sambata, de…

- Cluburile de fotbal CFR 1907 Cluj si Hapoel Beer-Sheva au ajuns la un acord privind transferul mijlocasului ofensiv Adrian Paun (27 ani) la vicecampioana Israelului, a anuntat, miercuri, clubul din Gruia site-ul sau oficial. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Adrian Paun (27 de ani) s-a desparțit de CFR Cluj și a semnat cu Hapoel Beer Sheva. Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, se declara un fan al extremei. „Nu mai conta pentru Petrescu in ultima vreme. Clubul ia niște bani, baiatul poate va avea un salariu mai mare. Mie-mi placea Paun, dar am fost…

- Antrenorul FCSB-ului, Nicolae Dica, este in al noualea cer dupa calificarea in grupele Conference League. Tehnicianul le-a transmis un mesaj elevilor sai. ”Pot sa spun ca e unul dintre cele mai importante momente din cariera mea. Știți ca am mai dus echipa in grupele Europa League și am și ieșit. Vreau…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, le-a raspuns contestatarilor dupa calificarea in grupele Conference League. Tehnicianul a declarat ca indiferent de performantele obținute el este “contestat aiurea”. “A fost un meci foarte greu, am intalnit campioana Sloveniei (n.r. – NK Maribor), o echipa…

- CS Universitatea Craiova si Hapoel Beer Sheva au remizat, scor 1-1, in meciul din prima mansa a play-off-ului pentru grupele Conference League, astfel ca returul, programat joi de la ora 20:00, se anunța unul de foc. Antrenorul formatiei oltene, Mirel Radoi, este pregatit sa contracareze punctele forte…

- Antrenorul formatiei CS Universitatea Craiova, Mirel Radoi, crede ca echipa sa trebuie sa nu se retraga din fata atacurilor gazdelor si sa incerce sa se incarce cu energie chiar de la suporterii lui Hapoel Beer Sheva, la meciul de joi, din mansa secunda a play-off-ului Conference League, noteaza…

- Antrenorul echipei Sepsi Sf. Gheorghe, Cristiano Bergodi, a prefațat meciul din prima manșa a celui de-a doilea tur preliminar al Europa Conference League, cu Olimpija Ljubljana. „Incepem aceasta competitie impotriva unei echipe din Slovenia si ne dorim cu totii sa facem un meci bun din toate punctele…