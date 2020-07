Antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, s-a infectat cu virusul SARS-COV-2. La club sunt in total 13 infectari. Potrivit Digi Sport, ardelenii au ajuns la 13 cazuri de infectare. Pana in prezent, au fost testați pozitiv șapte jucatori și șase membri ai staffului tehnic. Lista celor infectați: Cristi Manea (fundas) Claudiu Petrila (mijlocas) Grzegorz Sandomierski (portar) […] Citește Dan Petrescu, infectat cu noul coronavirus. 13 cazuri pozitive la CFR Cluj, dintre care 7 jucatori in Alba24 .