- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca spera sa isi poata da jos palaria in fata jucatorilor dupa ultimul meci din 2021, cu FC Arges, el precizand fotbalistii sai sunt foarte obositi dupa un an intens. “Sunt foarte obositi, a fost un…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a susținut, miercuri, o conferinta de presa in care a prefațat meciul cu Jablonec, din ultima etapa a grupelor Conference League. “Normal ca e un meci special. Asteptarile erau mari, ne asteptam sa facem puncte mai multe. In campionat este o surpriza placuta…

- CFR Cluj a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Chindia Targoviste, intr-un meci din etapa a 18-a a Ligii 1. Golul a fost marcat de Omrani, in minutul 21. CFR Cluj este lider in clasament, cu 48 de puncte, in timp ce echipa de pe locul doi, FCSB, are 37 de puncte si un joc mai putin. Cu…

- Dan Petrescu a afirmat ca se va lasa de antrenorat în momentul în care fotbalul românesc va ajunge la același nivel cu cel olandez. Antrenorul echipei CFR Cluj a afirmat ca Gabriel Debeljuh, jucator exclus din lot pentru meciul cu FC Voluntari, a facut deplasarea pentru meciul cu AZ…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat ca formatia sa merita victoria tinand cont de evolutia din repriza secunda, in meciul cu AZ Alkmaar.“Sunt dezamagit de rezultat, in rest de nimic. Am intalnit favorita grupei si cred ca meritam victoria… nici macar un egal… dar fotbalul se joaca…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a susținut o conferinta de presa, miercuri, in care a prefațat meciul cu AZ Alkmaar, din grupele Conference League. Tehnicianul campioanei en-titre a Romaniei s-a aratat speriat de meciul cu formația olandeza. “Da, ma sperie Alkmaar, pentru ca au un lot foarte…

- Dan Petrescu nu și-a menajat elevii dupa infrangerea suferita in fața Rapidului. Antrenorul CFR-ului i-a criticat pe jucatorii liderului Ligii I, pentru rezultatul inregistrat la Mioveni. ”E clar ca n-a fost cel mai bun meci al nostru. Am intrat in teren pe varfuri. Nu ne-am batut, nu ne-am luptat.…

- Duel de gala, duminica seara, de la ora 20:30, în Liga 1 la fotbal, între liderul CFR Cluj și Rapid, doua formații care iubesc culoare vișinie, dar care sunt desparțite de 6 locuri în clasament (giuleștenii sunt primii sub linia de play-off). Meciul se va disputa pe stadionul din Mioveni.…