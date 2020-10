Dan Petrescu, înaintea meciului cu CSKA Sofia: Va fi greu în condițiile actuale Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a susținut o conferința de presa in care a prefațat meciul pe care campioana Romaniei il va dispuita joi seara cu CSKA Sofia. „Din pacate, campania noastra de transferuri nu a fost ca a celor de la CSKA Sofia, care au luat noua fotbaliști. Lotul nostru e subțire acum. Va fi greu, in condițiile actuale, sa ajungem mai departe de grupe. Am vazut șapte meciuri ale lui CSKA Sofia. Mi-a placut. Cred ca au șanse bune sa se califice din grupe. Au venit jucatori de la Lille, Nancy, Watford. Favorite la calificare? Nu-i știu pe Young Boys, nu i-am vazut. Roma… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu (52 de ani) și Alexandru Chipciu (31 de ani) au cazut de acord ca fotbalul din Bulgaria ii este superior celui din Romania in acest moment. ȚSKA Sofia și CFR Cluj se vor intalni joi, de la ora 19:55. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport, TV…

- Dan Petrescu (52 de ani) a susținut astazi conferința oficiala de presa dinaintea duelului cu ȚSKA Sofia, primul din grupa de Europa League. ȚSKA Sofia și CFR Cluj se vor intalni joi, de la ora 19:55. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport, TV Telekom Sport…

- TSKA SOFIA - CFR CLUJ. Halil Umut Meler va fi ajutat la cele doua linii de Mustafa Eyisoy si Cevdet Komurcuoglu. Rezerva va fi Koray Gencerler. Europa League. CFR Cluj incepe meciurile din Grupa A in deplasare, cu TSKA Sofia. PROGRAMUL COMPLET TSKA SOFIA - CFR CLUJ. TSKA Sofia - CFR…

- CFR Cluj primește vizita Chindiei Targoviște, intr-un meci contand pentru etapa cu numarul 5 a Ligii 1. Partida va incepe la 19:00 și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1, Telekom Sport și Look Plus. Toate rezultatele și programul etapei #5 din Liga 1…

- Djugarden - CFR Cluj, partida contand pentru turul III al preliminariilor Europa League, se vede, pana la urma, și in Romania. Meciurile din turul III al prelimariilor Europa League se vor juca intr-o singura manșa, iar partidele echipelor romanești vor fi liveTEXT pe GSP.ro Nimeni nu achiziționase…

- Dinamo primește vizita lui FC Botoșani, in etapa a treia din Liga 1, iar antrenorul Cosmin Contra a pregatit mai multe schimbari in echipa de start a „cainilor”. Dinamo și FC Botoșani se intalnesc de la ora 21:00. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look…

- In prima runda a noului campionat, FC Viiorul a remizat, 1 1, acasa cu UTA, in timp ce FCSB a invins cu 3 0 in deplasare Astra. FC Viitorul sustine duminica, 30 august, meciul din etapa a doua a Ligii 1, editia 2020 2021, intalnind in deplasare FCSB.Partida va incepe la ora 21.00 si va fi transmisa…

- CFR Cluj a caștigat, luni seara, campionatul de fotbal din Romania, dupa ce s-a impus cu 3-1 (1-1), la Craiova, in fața contracadidatei la titlu, Universitatea.Craiova a deschis scorul prin Nistor (9), insa CFR Cluj a reușit sa egaleze pana la pauza prin Vinicius (36).In partea secunda, CFR Cluj a mai…