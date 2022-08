Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu (54 de ani) s-a plans de programul echipei și de lipsa de opțiuni pe faza ofensiva la conferința de presa ce a urmat meciului tur din „dubla” CFR Cluj - Șahtior Soligorsk. A fost 0-0 in deplasare, iar returul va avea loc joia viitoare (11 august) in Gruia. Pana la returul cu campioana din…

- Dan Petrescu (54 de ani) privește circumspect catre „dubla” cu campioana Belarusului, Șahtior Soligorsk, din turul 3 preliminar al Conference League. Dan Petrescu a vorbit la superlativ despre precedentele doua adversare europene pe care CFR Cluj le-a avut in acest sezon, Pyunik Erevan și Inter Club…

- Antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu, a avut un discurs rezervat inaintea returului cu Inter d’Escaldes, din turul doi preliminar al Conference League. Meciul va avea loc miercuri, de la ora 18:00. In prima manșa, CFR Cluj s-a impus pe teren propriu cu Inter d’Escaldes, scor 3-0. „Toate meciurile sunt…

- FCU Craiova s-a impus cu 3-1 in fața campioanei CFR Cluj, la capatul unui meci excelent facut de formația lui Marius Croitoru. Adrian Mititelu jr, fiul patronului oltenilor, nu și-a ascuns fericirea dupa rezultatul mare reușit de formația sa. Contra campioanei CFR, FCU Craiova a facut unul dintre cele…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu va demisiona de la formatia ardeleana decat poate in momentul in care aceasta nu va mai avea sanse de calificare in grupele Conference League. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- CFR Cluj joaca azi cu FCSB, intr-un meci care se joaca doar pentru orgoliul celor doua formații. FCSB joaca acasa cu CFR Cluj, de la ora 21:30, in ultima etapa din play-off. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Formația din Gruia este deja campioana,…

- CFR Cluj a invins-o pe CS Universitatea Craiova, scor 2-1, și a devenit campioana cu o etapa inaintea finalului play-off-ului. Al 5-lea titlu consecutiv a fost sarbatorit in mare stil in Gruia. CFR Cluj s-a mișcat rapid și a pregatit o petrecere in mai puțin de 24 de ore de la remiza dintre FC Voluntari…

- E oficial: Stadionul Gloria va gazdui partida care ar putea decide caștigatoarea titlului de anul acesta. In aceasta dupa-amiaza, FCSB a comunicat Ligii Profesioniste de Fotbal ca meciul cu CFR Cluj, din ultima etapa a play-off-ului Ligii 1, se va juca la Buzau duminica, 22 mai, de la ora 20.30. „Eforturile…