- Antrenorul CFR Cluj s-a aratat vizibil nemulțumit, dupa ce echipa sa a avut al treilea egal la rand, 1-1 cu Universitatea Craiova, in etapa cu numarul 24 din Liga 1. Perioada dominației vișinii pare sa se incheie. Dan Petrescu cu greu iși stapanește emoțiile negative. Antrenorul a acuzat modul in care…

- Antrenorul formatiei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca este constient de valoarea adversarului din etapa a 24-a a Ligii I, Universitatea Craiova, echipa care poate invinge orice contracandidata la titlul de campioana, anunța Agerpres. "Baietii se antreneaza…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, s-a declarat foarte suparat la finalul meciului cu FCSB de faptul ca formatia lui nu a castigat dupa ce a condus cu 2-1 si 3-2. "Daca la inceputul meciului imi spuneai ca facem egal, as fi fost fericit. Dar cand conduci cu 2-1 si 3-2... Nu imi aduc…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca in contextul pandemiei de coronavirus ar trebui ca gruparile din Liga 1 sa fie lasate sa aiba pe lista cati jucatori vor. “Mi se pare incredibil ca e pandemie si noi nu putem sa folosim ce jucatori vrem. Pai…

- Dan Petrescu a declarat, miercuri, într-o conferinta de presa, ca nu se astepta ca formatia sa sa aiba un parcurs atât de bun în Liga 1 (16 victorii în 18 etape), dar nici la parcursul slab din Conference League (o remiza și patru înfrângeri). Antrenorul celor de…

- Antrenorul formației FCU Craiova, Eugen Trica, s-a impacat cu greu cu infrangerea suferita sambata seara, pe teren propriu, 0-2 cu CFR Cluj. „Sunt dezamagit de rezultat! Am pierdut meciul pe un fond bun de joc, in care ne-am creat situații, am avut o circulație rapida a balonului. In prima repriza chiar…

- Fundașul Kamil Wiktorski (28 de ani) a marcat golul victoriei pentru Buzau etapa trecuta și ține aprinse speranțele echipei lui Cristi Pustai pentru promovarea in Liga 1. Kamil Wiktorski a plecat de la 16 ani din Polonia, la Glasgow Rangers, unde a petrecut patru sezoane, trecand de la juniori la…