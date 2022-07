Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu va demisiona de la formatia ardeleana decat poate in momentul in care aceasta nu va mai avea sanse de calificare in grupele Conference League. Intrebat daca s-a gandit sa demisioneze dupa ce campioana Romaniei…

- Dan Petrescu (54 de ani) se plange de probleme de lot, inaintea derby-ului „feroviar” dintre CFR Cluj și Rapid. Antrenorul campioanei spune ca Daniel Birligea (22 de ani), unul dintre absenți, este jucator de naționala. CFR Cluj - Rapid, derby-ul primei etape, se joaca sambata, de la ora 21:30. ...

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, dupa eliminarea din preliminariile Ligii Campionilor in fata formației armene Piunik Erevan, ca aceasta este cea mai mare dezamagire a sa de cand pregateșre formatia ardeleana. „E foarte greu de inteles ce s-a intamplat. Baietii…

- Cristi Balaj (50 de ani), președintele de la CFR Cluj, considera ca Rapid poate intra in lupta pentru titlul in sezonul viitor, alaturi de echipa antrenata de Dan Petrescu, de FCSB și de Universitatea Craiova. Deși ii vede pe giueleșteni ca fiind contracandidații echipei sale la cucerirea titlului,…

- Dan Petrescu nu s-a prezentat la reunirea lui CFR Cluj, fiind in Dubai, alaturi de familie. Nemulțumit de datoriile pe care conducerea le are la jucatori, Petrescu nu a venit la reunirea de marți. Mai mult, acesta ar discuta cu mai multe echipe din Arabia Saudita și Emirate, existand șanse de a pleca…

- Dan Petrescu a lipsit de la reunirea lui CFR Cluj. Antrenorul a discutat in ultimele doua saptamani cu formații din Arabia Saudita și din Emirate și a lipsit de la reunirea echipei, suparat ca salariile sunt neplatite de patru luni. Caștigarea inca unui titlu nu garanteaza continuarea colaborarii…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat echipa ideala a sezonului recent incheiat de Liga 1, la finalul caruia CFR Cluj a caștigat titlul, iar Dinamo, Clinceni și Gaz Metan au retrogradat. CFR da 3 jucatori, la fel ca vicecampioana FCSB. Antrenorul sezonului vine tot de la Cluj, și anume Dan Petrescu.…

- Antrenorul CFR Cluj l-a luat in vizor pe Szabolcs Kovacs, fratele lui Istvan, fiindca nu a dat echipei sale niste penaltiuri in meciul caritabil cu Dinamo Kiev, incheiat 0-0 CFR Cluj a remizape pe teren propriu, scor 0-0, cu Dinamo Kiev, intr-un meci caritabil, ale carui incasari vor fi donate victimelor…