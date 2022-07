Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu va demisiona de la formatia ardeleana decat poate in momentul in care aceasta nu va mai avea sanse de calificare in grupele Conference League. Intrebat daca s-a gandit sa demisioneze dupa ce campioana Romaniei…

- Antrenorul CFR-ului Cluj, Dan Petrescu, a declarat, dupa eliminarea echipei sale din Liga Campionilor, ca aceasta este cea mai mare dezamagire de cand se afla pe banca formatiei ardelene, iar noul obiectiv este calificarea in grupele Conference League. „E cea mai mare dezamagire a mea la CFR Cluj. Practic…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, dupa eliminarea din preliminariile Ligii Campionilor in fata formației armene Piunik Erevan, ca aceasta este cea mai mare dezamagire a sa de cand pregateșre formatia ardeleana. „E foarte greu de inteles ce s-a intamplat. Baietii…

- Marius Șumudica a reacționat dupa ce CFR Cluj a remizat, marti, in deplasare, scor 0-0, cu formatia armeana Piunik Erevan, in prima mansa a turului 1 preliminar din Liga Campionilor. „Nu putem face o comparație, noi ne-am calificat in prelungiri la Banja Luka, cu un public apasator. Era diferența mare,…

- CFR Cluj a remizat, marti, in deplasare, scor 0-0, cu formatia armeana Piunik Erevan, in prima mansa a turului 1 preliminar din Liga Campionilor. Campioana Romaniei a dominat echipa armeana. Președintele gruparii ardelene a pus pe seama ghinionului ratarile in lanț ale jucatorilor lui Dan Petrescu.…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, declara ca nu il intereseaza prestația echipei sale cu Pyunik Erevan, din preliminariile Champions League. Tehnicianul recunoaște ca este interesat doar de calificare. Pyunik - CFR Cluj, in prima manșa a turului 1 din Liga Campionilor, se joaca marți, 5 iulie,…

- Dan Petrescu și CFR Cluj au plecat spre Erevan, pentru meciul cu Pyunik și a vorbit cineva va fi titular in poarta. Pyunik - CFR Cluj, in prima manșa a turului 1 din Liga Campionilor, se joaca marți, 5 iulie, de la ora 19:00.Partida se va disputa la Erevan și va putea fi urmarita in format LiveTEXT…

- Istvan Kovacs a arbitrat, marți seara, meciul Manchester City - Real Madrid, și a fost felicitat de toata lumea. Arbitrul roman a fost in centrul atenției dupa doua decizii grele. Redactorul-șef BBC a aplaudat modul in care romanul a decis sa lase avantaj la golul lui Bernardo Silva. ”Decizie brilianta…