CFR Cluj a obținut primul punct in Conference League, dupa ce a remizat cu Randers, scor 1-1, in etapa a doua a grupei D din Conference League. Dan Petrescu, antrenorul echipei ardelene, a vorbit despre rezultatul de egalitate cu Randers. „E clar ca inainte de meci voiam sa castigam. Ati vazut cum a decurs in prima repriza, faza fixa la care ei sunt specialisti. Am facut azi dimineata de zece ori acelasi corner. Nu am reusit sa-l marcam pe cel care a inscris. Cred ca din cornerul asta au marcat cel putin patru goluri in campionat. L-am lucrat si azi dimineata. Daca la 1-1 marcam, era extraordinar.…