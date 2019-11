Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu (51 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a vorbit astazi despre naționala Romaniei, in contextul in care Cosmin Contra (43 de ani) și-a anunțat demisia. Romania a fost invinsa de Spania, 0-5, in ultimul meci din preliminariile EURO 2020. ...

- Naționala de fotbal a Romaniei a ramas fara selecționer, dupa ce Cosmin Contra, 43 de ani, și-a anunțat demisia, luni, la finalul meciului pierdut cu Spania, la Madrid, scor 0-5, in preliminariile Euro 2020. In acest moment, oficialii Federației Romane de Fotbal ii cauta inlocuitor lui ”Gurița”, Romania…

- Cosmin Contra a surprins pe toata lumea cu neconvocarea portarului Ionuț Radu (22 de ani) pentru „dubla” cu Suedia (0-2) și Spania (0-5). Leo Toader, antrenorul cu portarii de la prima reprezentativa, susține ca decizia de a nu-l chema pe goalkeeperul celor de la Genoa i-a aparținut lui in totalitate.…

- UPDATE”Decizia era luata dupa meciul cu Suedia. Nu mi-am indeplinit obiectivul, de a ma califica la Europene. Ii mulțumesc lui Burleanu pentru șansa de a fi selecționerul echipei Naționale. Pentru ce am facut aici, meritam un pic mai mult respect. Nu e treaba mea cine vine selecționer.”, a…

- Nationala de fotbal antrenata de Cosmin Contra va fi sustinuta de peste 12.000 de suporteri romani la meciul cu reprezentativa Spaniei, luni seara, de la ora 21:45, pe Stadionul Wanda Metropolitano din Madrid, in Grupa F a preliminariilor EURO 2020, potrivit site-ului FRF. Numarul de 12.000…

- Toate indiciile din acest moment arata ca Federatia Romana de Fotbal va incheia colaborarea cu selectionerul Cosmin Contra, dupa meciul cu Spania, ultimul din campania de calificari a EURO 2020.

- Antrenorul echipei nationale a Romaniei, Cosmin Contra, a afirmat la finalul partidei cu Suedia, pierduta cu scorul de 0-2, ca in acest moment nimic nu l-ar mai determina sa continue in aceast post dupa ultima partida din preliminariile EURO 2020, programata, luni, cu Spania, declarandu-se foarte…

- Constantin Budescu, 30 de ani, a fost convocat pentru prima oara in acest an la echipa naționala de fotbal a Romaniei. Romania va intalini Suedia, 15 noiembrie, la București, și Spania, 18 noiembrie, la Madrid, in preliminariile pentru Campionatul European de fotbal 2020. "Ma bucur ca sunt din nou aici…