- Dan Petrescu a rabufnit dupa CFR Cluj – U Cluj 4-0. Antrenorul campioanei a explicat de ce a aratat 4 degete la finalul derby-ului cu Universitatea Cluj. Petrescu a spus ca este injurat non-stop la Cluj, desi a facut istorie pentru gruparea din Gruia, dar si la echipa nationala. Dan Petrescu a avut…

- Corona Brașov primește, joi și vineri, 10 martie, de la orele 18.30, vizita echipei Hochei Club Gheorgheni, in partidele cu numerele III și IV din semifinalele Erste Liga. Dupa primele jocuri, scorul la general este egal, 1-1. Harghitenii s-au impus in primul meci cu scorul de 2-1, dupa prelungiri,…

- Leo Strizu, antrenorul principal din acte de la FCSB, a oferit un raspuns bulversant cand a fost intrebat si la conferinta de presa despre schimbarea lui Malcon Edjouma, de la pauza meciului cu FC Arges. Antrenorul din acte de la FCSB a oferit un raspuns ce parea ca nu are nicio legatura cu intrebarea…

- Chindia Targoviște ataca, vineri dupa-amiaza, o noua victorie in campionat. De la ora 17.00, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiești, dambovițenii infrunta pe Universitatea Cluj, intr-un joc in care obiectivul principal va fi acumularea tuturor punctelor puse in joc. Cum traverseaza o forma foarte buna,…

- Marcel Pușcaș (62 de ani), directorul general al celor de la FCU Craiova, și-a felicitat jucatorii pentru prestația din meciul cu Universitatea Cluj, caștigat de olteni intr-o maniera entuziasmanta, scor 5-0. Fara fani, oltenii lui Mititelu s-au descatusat pe stadionul pustiu si au bifat cea mai categorica…

Echipa italiana Juventus Torino a invins joi seara, pe teren propriu, scor 1-0, formatia Lazio Roma, in sferturile de finala ale Cupei Italiei, informeaza news.ro.

- Dupa victoria de la Ovidiu, patru jucatori de la CFR Cluj au fost inclusi in echipa etapei, stabilita de Liga Profesionista de Fotbal, iar Dan Petrescu a fost desemnat antrenorul "11ldquo; lui ideal al rundei. Meciul de la Ovidiu dintre primele doua clasate in Superliga, Farul Constanta si CFR Cluj,…

- Basarab Panduru (52 de ani) a alcatuit cel mai bun „11” din Superliga in anul 2022. Campioana CFR Cluj, in acest sezon pe 2, da cei mai mulți jucatori, 4. Toți cei 4 jucatori de la CFR vin din compartimentul defensiv, semn al siguranței din apararea lui Dan Petrescu. CSU Craiova, Rapid și liderul actualului…