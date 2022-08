Stiri pe aceeasi tema

- Dupa calificarea in grupele Conference League, șefii lui CFR Cluj pun presiune pe Dan Petrescu. Viking - FCSB 1-3 - Detalii AICICFR Cluj - Maribor 1-0 - Detalii AICIHapoel Beer Sheva - CSU Craiova - 1-1 (4-3 la penalty-uri) - Detalii AICI In direct la GSP LIVE, Ștefan Gadola, unul dintre acționarii…

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a analizat victoria cu Maribor, 1-0, care a dus-o pe campioana Romaniei in grupele Conference League. Vineri, 26 august, de la ora 15:30, va avea loc tragerea la sorți pentru grupele Conference League. La conferința de presa, „Bursucul” a amintit de…

- CFR Cluj intalneste formatia slovena Maribor, joi, de la ora 20.00, pe teren propriu, in mansa secunda a play-off-ului Conference League. In tur, cele doua echipe au remizat, scor 0-0. Antrenorul echipei ardelene, Dan Petrescu, a declarat ca meciul cu NK Maribor va fi decis de o executie sau de o greseala.…

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a prefațat meciul cu Maribor, din manșa retur a play-off-ului Conference League. CFR Cluj - Maribor se joaca joi, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe DigiSport și Prima SportIn tur a fost 0-0 Tehnicianul campioanei crede…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa, ca este important ca formatia sa sa obtina un rezultat pozitiv in partida cu NK Maribor, programata in Slovenia, in prima mansa a play-off-ului Conference League, dar a subliniat ca in meciul…

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, spune ca victoria cu Șahtior Soligorsk, 1-0, care i-a calificat pe „vișinii” in play-off-ul Conference League, este un succes venit „cu amaraciune”, intrucat Gabriel Debeljuh a suferit o accidentare grava. CFR Cluj o va intalni in play-off pe Maribor,…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa, ca inspiratia si norocul vor decide calificarea in partida cu Sahtior Soligorsk din mansa secunda a turului 3 preliminar al Conference League.

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu va demisiona de la formatia ardeleana decat poate in momentul in care aceasta nu va mai avea sanse de calificare in grupele Conference League. Intrebat daca s-a gandit sa demisioneze dupa ce campioana Romaniei…