Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Dumitrescu a prefațat disputa dintre CFR Cluj și FCSB, echipele de pe primele doua locuri din Liga 1. CFR Cluj – FCSB se joaca duminica de la 20:30. Meciul va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct pe LookSport, Orange Sport și DigiSport Fostul internațional crede ca FCSB va trebui sa…

- CS Universitatea Craiova a caștigat derby-ul cu CFR Cluj, scor 3-2. Alin Minteuan, inlocuitorul suspendatului Dan Petrescu, și-a gasit cu greu cuvintele la final. Dan Petrescu a urmarit derby-ul dintr-o camera de hotel, din cauza unei suspendari amanate de LPF. Pe banca, in locul lui, a stat „secundul”…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu FC Voluntari, scor 3-1, ca acest succes este unul meritat. Antrenorul l-a laudat pe Ciprian Deac, autorul golului de 2-1, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, spune ca modul in care Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, și-a criticat jucatorii dupa victoria cu Rapid face parte dintr-o strategie. Mihai Stoica spune ca Dan Petrescu este talentat Acesta crede ca Dan Petrescu a vrut de fapt sa iși…

- Dan Petrescu (54 de ani) susține ca Billel Omrani (28 de ani) nu ia in calcul oferta de la FCSB. Atacantul francez ar avea doua variante: sa ramana la CFR Cluj sau sa plece din Liga 1. Becali a anunțat ca il dorește pe Billel Omrani (28 de ani), intrat in ultimele 6 luni de contract cu CFR. Finanțatorul…

- Dan Petrescu (54 de ani) nu se va putea baza in deplasarea pe care CFR Cluj o face Craiova, pentru meciul cu Universitatea, pe serviciile noului transfer, Marko Dugandzic (27 de ani). Meciul Universitatea Craiova - CFR Cluj incepe la 21:00, liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV pe Digi, Look și Telekom…

- Mihai Stoica (56 de ani), managerul celor de la FCSB, spune ca Billel Omrani (28 de ani), fotbalistul campioanei CFR Cluj, este cel mai bun atac din Romania. FCSB - CFR Cluj, primul derby din anul 2022, se joaca duminica, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro. Billel Omrani a ratat pregatirea de iarna…

- Cristi Balaj (50 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, regreta ca „feroviarii” vor disputa primul meci din 2022 chiar in compania rivalei FCSB, principala urmaritoare din campionat. FCSB - CFR Cluj, primul derby din 2022, se joaca duminica, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi…