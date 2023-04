Dan Petrescu, despre posibilitatea de a-l antrena pe Cristiano Ronaldo: „Orice antrenor din lume vrea asta!”

Stiri pe aceeasi tema

- La aproximativ o ora de la anunțul demiterii francezului, Al-Nassr, echipa la care este legitimat Cristiano Ronaldo, a comunicat și numele inlocuitorului lui Rudi Garcia. Este vorba despre croatul Dinko Jelicic (49 de ani), care, foarte probabil, va fi interimar pina la finalul stagiunii, anunța digisport.ro…

- Rudi Garcia este ca și demis de la Al-Nassr, iar gruparea din Arabia Saudita vrea sa-i faca pe plac lui Cristiano Ronaldo și sa aduca un antrenor care a mai lucrat in trecut cu starul lusitan.

- Cristiano Ronaldo a inscris un gol fabulos pentru Al-Nassr! Superstarul portughez a fost decisiv pentru echipa sa și a inscris din lovitura libera, ca in vremurile bune. Al Nassr a invins-o pe Abha, scor 2-1 și continua lupta pentru titlu in Arabia Saudita. Formația lui Cristiano Ronaldo este pe locul…

- Rudi Garcia, antrenorul lui Cristiano Ronaldo de la Al-Nassr, susține ca superstarul portughez de 37 de ani nu-și va incheia cariera in Arabia Saudita și ca o revenire in fotbalul european nu-i deloc exclusa. Criticat din toate parțile fiindca a ales un transfer in Arabia Saudita, Ronaldo ar ținti un…

- Marius Șumudica nu e surprins de problemele lui Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. „Șumi” a prezis ca starul portughez va avea viața grea la Al-Nassr. Cristiano Ronaldo este fara gol marcat in primele doua meciuri oficiale la Al-Nassr. Șumudica e convins ca startul slab al portughezului la noua echipa…

- S-a aflat cine a fost votat omul meciului dupa super-duelul Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo, din Arabia Saudita. Starul portughez a marcat doua goluri in partida amicala de la Riad, dintre PSG și selecționata starurilor de la Al-Hilal și Al-Nassr, caștigata de parizieni cu 5-4. Ronaldo a avut o prestație…

- Nu mai este niciun dubiu. Lionel Messi, Kylian Mbappe si Neymar se vor duela cu Cristiano Ronaldo in amicalul inceputului de an, „Riyadh Season Cup”. Super-meciul dintre PSG si o echipa formata din starurile lui Al-Nassr si Al-Hilal va avea loc pe 19 ianuarie. Liderul din Ligue 1 a anuntat care sunt…

- Keylor Navas, starul lui PSG, negociaza cu Al-Nassr, noua echipa a lui Cristiano Ronaldo. Portarul din Costa Rica nu mai prinde primul „11” la campioana Franței, iar oficialii clubului din Arabia Saudita vor sa profite de acest lucru și sa dea o noua lovitura de imagine. Al-Nassr l-a transferat la finalul…