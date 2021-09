Stiri pe aceeasi tema

- Denis Alibec (30 de ani), atacantul echipei naționale a Romaniei, a fost descumpanit dupa accidentarea suferita in meciul cu Islanda, scor 2-0. Totul despre Islanda - Romania 0-2 » Revansson! Alibec a cazut in minutul 74 al partidei, la 1-0 pentru „tricolori”. Aflat intr-o cursa in flancul stang al…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi, in conferinta de presa in cadrul careia a fost prezentat oficial, ca este important ca toata lumea sa uite ce a facut el in precedentele doua mandate la gruparea ardeleana si a precizat ca nu este salvatorul clubului, conform agerpres.…

- Dan Petrescu a revenit la CFR Cluj dupa o pauza mai mica de un an. Anuntul a fost facut pe site-ul oficial al campioanei Romaniei. Conform presei de peste Put, tehnicianul a semnat un contract valabil 3 ani.

- CFR s-a impus de o maniera categorica in derby-ul cu FCSB, terminat 4-1. La finalul partidei, Cristi Moldovan, cel care a condus campioana Romaniei de pe banca in meciul cu roș-albaștrii, recunoaște implicarea lui Dan Petrescu in deciziile tactice. Totul despre CFR Cluj - FCSB 4-1, AICI „A fost foarte…

- Deși nu a semnat înca cu campioana României, Dan Petrescu a început curațenia și ar fi anunțat deja trei jucatori ai CFR Cluj ca sunt excluși din echipa, scrie digisport.ro. Petrescu le-ar fi spus ca nu se va baza pe acești jucatori…

- 5 de jucatori de la echipa CFR Cluj au fost convocați la echipele naționale de fotbal a Romaniei pentru partidele cu Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord,Anglia U21, Georgia U21, Portugalia U20 și Anglia U20. Mario Camora, Denis Alibec și Cristi Manea au fost convocați de selecționerul Mirel…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Marius Sumudica, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca Denis Alibec, ultimul transfer realizat de gruparea ardeleana, va fi un plus, el precizand ca in perioada in care au lucrat impreuna atacantul a marcat un meci la doua goluri. "Alibec a fost primit…

- Dan Petrescu nu mai are echipa dupa ce-a decis sa plece la turcii de la Kayserispor. A avut o oferta „fantastica” din Arabia Saudita, doar ca echipa era pe ultimul loc și n-a vrut sa-și asume retrogradarea. Acum așteapta oferte, dar nu se grabește sa semneze un nou angajament. Cinci titluri de campion…