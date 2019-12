Stiri pe aceeasi tema

- Esecul pe teren propriu cu Astra Giurgiu 0 1 , din etapa a 19 a a Ligii 1, a fost primul inregistrat la Ovidiu de echipa lui Gica Hagi in acest sezon. In precedentele noua confruntari din propriul fief, FC Viitorul inregistrase opt victorii si un egal, cu un golaveraj impresionant, 30 8 La Ovidiu cedase…

- Ionuț Vina (24 de ani, mijlocaș central) și Cristi Manea (22 de ani, fundaș dreapta) au reușit execuții superbe la unul dintre antrenamentele premergatoare meciului impotriva Astrei Giurgiu. FCSB și Astra Giurgiu se intalnesc sambata, 23 octombrie, de la ora 20:30, intr-o partida din etapa #17 a Ligii…

- Vineri, 22 noimebrie, incepe etapa a 17-a din Liga 1, iar primul și singurul meci al zilei va fi cel dintre campioana Romaniei și liderul la zi, CFR Cluj, și formația de pe locul 10, Chindia Targoviște. Cele doua echipe vor juca in Gruia, incepand cu ora 20:30, potrivit Mediafax.Cel mai tare…

- La revenirea din China, antrenorul Dan Petrescu a acceptat in contractul cu CFR ca rezilierea unilaterala sa presupuna o despagubire, clauza care a fost anulata insa de calificarea in grupele unei competiții europene. Dan Petrescu va pleca de la CFR in iarna, informație oferita in exclusivitate vineri,…

- ECHILIBRAT… Lupta pentru primele locuri in clasamentul Ligii 1 de fotbal pare mai stransa ca oricand. Nu mai putin de 6 echipe emit pretentii la titlu. Primele sase clasate sunt despartite de doar cinci puncte. CFR Cluj se afla pe primul loc cu 31 de puncte, urmata de Viitorul Constanta (29 puncte),…

- Dan Alexa, 39 de ani, va primi salariul integral pana la finalul ințelegerii, scrie GSP. Antrenorul mai avea contract pana vara lui 2021 cu un salariu lunar de 9.000 de euro. Astfel, va incasa 180.000 de euro. Astra, in cantonament cu Bogdan Andone. Dan Alexa: "Eu sunt antrenorul echipei"…

- Fostul capitan al primei reprezentative a României, Adrian Mutu, care urmeaza în prezent cursurile pentru licenta Pro în cadrul Scolii Federale de Antrenori, a declarat, luni, la Casa Fotbalului, ca a primit o oferta de a prelua o formatie din Liga 1, dar nu este hotarât daca…

- ​Comisia de Recurs a respins ca nefondat apelul antrenorului Dan Petrescu la decizia Comisiei de Disciplina privind suspendarea sa pentru patru etape, informeaza News.ro. La 11 septembrie, tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a fost suspendat pentru patru etape de catre Comisia de Disciplina…