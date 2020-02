Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, spune ca formația sa trebuie sa joace pentru victorie in meciul cu Celtic, de joi, care ii poate aduce calificarea in șaisprezecimile de finala ale Europa League. Tehnicianul numește aceasta posibila performanța "un mic miracol", anunța MEDIAFAX.Citește…

- Dan Petrescu ar putea folosi formula standard de cupele europene in partida de maine seara, cu Celtic, decisiva pentru calificarea din grupele Europa League. Cea mai importanta absența va fi fundașul central Kevin Boli (28 de ani). CFR Cluj - Celtic e joi, de la 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- ​Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, spune ca formația sa trebuie sa joace pentru victorie în meciul cu Celtic, de joi, care îi poate aduce calificarea în șaisprezecimile de finala ale Europa League. Tehnicianul numește aceasta posibila performanța "un mic miracol",…

- CFR Cluj a caștigat meciul cu Sepsi, scor 1-0, dar antrenorul Dan Petrescu are multe motive de suparare. „Bursucul” e nemulțumit ca meciul cu FC Botoșani de duminica nu a putut fi amanat și trimite sageți catre conducerea campioanei. CFR Cluj joaca duminica, de la 17:30, la Botoșani, in etapa cu numarul…

- Celtic Glasgow continua sezonul aproape perfect din Scoția, formația antrenata de Neil Lennon obținand o noua victorie categorica in campionat, 4-1 in deplasare cu Ross County. Campioana en-titre a Scoției a condus inca de la pauza cu 2-1, dupa „dubla” lui Christie, dupa pauza reușind sa mai inscrie…

- Cu o formație de start in care au evoluat multe rezerve, Lazio Roma a invins-o, ”acasa”, pe CFR Cluj cu 1-0, intr-un meci disputat, joi, in grupele din Liga Europa, și pastreaza șanse de calificare in primavara europeanaSingurul gol al partidei a fost reușit de catre agrentinianul Joaquin Correa, in…

- CFR Cluj va disputa, joi, de la ora 22.00, la Roma, cu Lazio, o partida capitala in grupele din Liga Europa.In cazul unui rezultat pozitiv, egal sau victorie, CFR Cluj și-ar asigura calificarea in primavara europeana.Dan Petrescu, 51 de ani, antrenorul formației CFR Cluj, s-a aratat optimist, inaintea…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu Academica Clinceni, scor 3-0, ca la pauza, cand scorul era 0-0, a avut o reactie foarte dura in vestiar, potrivit news.ro.”Traore nu a intrat bine, dar dupa ce a explodat vestiarul si-a revenit. A fost cea…