Dan Petrescu, CONFESIUNI la final de 2019: ”A fost cel mai bun an din cariera mea”

- Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a declarat ca anul 2019 a fost cel mai bun din cariera lui. A caștigat campionatul, sezonul trecut, iar in aceasta stagiune este pe primul loc in Liga 1 și i-a dus pe ardeleni, momentan, pana in fazele eliminatorii ale Europa League.Dan Petrescu spera…

- CFR Cluj joaca joi, de la 22:00, meciul decisiv cu Celtic pentru calificarea in șaisprezecimile de finala ale Europa League. Dan Petrescu (51 de ani) considera ca formația lui pornește cu șansa in fața campioanei Scoției și numește o eventuala eliminare drept „cel mai mare eșec al carierei”. CFR Cluj…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi seara, dupa infrangerea cu 1-0 suferita in deplasare cu Lazio in Europa League, ca tinand cont de numarul de ocazii formatia sa ar fi trebuit sa castige partida de la Roma. "Au fost doua reprize total diferite, prima…

- CFR Cluj a obținut o noua victorie importanta în Europa League, dupa ce a trecut cu 1-0 de Rennes, iar rezultatul îi apropie pe ardeleni la un singur punct de primavara europeana, susține Mediafax.Dincolo de bucuria imensa și bonusurile financiare acordate de UEFA, victoria obținuta…

- Dan Petrescu e aproape sa o duca pe CFR Cluj in șaisprezecimile de finala din Europa League, dar nu e antrenorul momentului in viziunea tuturor. Lița Dumitru (69 de ani), fostul mare fotbalist al Stelei, mizeaza pe Mirel Radoi și Bogdan Argeș Vintila. „Vintila și Radoi vor fi mari antrenori. Din Romania…

- Campioana Romaniei spera sa bata in aceasta seara pe Rennes, din nou, ca sa ajunga in 16-imile Europa League. Șefii le-au promis plata restanțelor jucatorilor și lui Dan Petrescu. CFR Cluj poate face astazi, de la ora 19.55, un pas uriaș spre primavara europeana printr-o victorie in fața echipei Rennes.…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat ca Rennes a fost lipsita de sansa in meciul de joi seara, cu campioana Romaniei, pierdut cu 0-1 in Europa League. ''I-am spus antrenorului...