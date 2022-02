Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, spune despre partida cu Gaz Metan, de la Mediaș, ca „va fi cel mai greu meci posibil”. Inainte de partida de la Mediaș, „Bursucul” și-a reluat discursul caracteristic. Dan Petrescu vrea prima victorie din acest an, dar spune ca cele 3 puncte nu vor…

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a comentat remiza cu UTA, scor 0-0. „Bursucul” a incercat sa gaseasca parțile bune ale remizei cu UTA: spre deosebire de etapele trecute, cu FCSB (3-3), FC Botoșani (1-1) și CSU Craiova (1-1), campioana nu a mai primit gol in finalul meciului. Dan…

- Actorul Mihai Bendeac, un pasionat de fotbal, a comentat subiectul momentului in fotbalul romanesc: incheierea discuțiilor dintre Dan Petrescu și FRF. Nelu Varga, patronul lui CFR Cluj, a anunțat ca nu-l lasa pe Dan Petrescu sa plece de la echipa campioana fara ca FRF sa achite clauza de reziliere in…

- Dezvaluirile facute in urma cu mai bine de o luna de Jurnalul se confirma: Dan Petrescu s-a plictisit de CFR Cluj și vrea la naționala. Dezamagit ca a fost primit cu destula ostilitate in vestiar dupa scandalul indepartarii lui Șumudica, „Bursucul” nu s-a simțit in apele lui in Gruia, ne-a spus o sursa…

- Deranjat la randul sau de injumatațirea punctelor, așa cum s-a aratat și antrenorul liderului CFR Cluj, Dan Petrescu, oficialul vicecampioanei a venit cu o varianta la actualul format al primei divizii.Vedeți declarațiile lui MM Stoica doar pe realitateasportiva.net.

- Mihai Stoica (56 de ani), managerul celor de la FCSB, nu ințelege cum Dan Petrescu (53 de ani) ar putea ajunge selecționer, daca FRF nu achita clauza de reziliere pe care o are la CFR Cluj. Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a negociat cu FRF venirea la naționala. Intr-un dialog cu Ovidiu Ioanițoaia,…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a negociat cu FRF venirea la naționala. „Bursucul” va da un raspuns la finalul anului. In cazul in care Petrescu va accepta oferta Federației, Nelugu Varga, patronul campioanei, iși poate pune in sfarșit in aplicare planul de a il aduce pe prietenul Adrian Mutu…