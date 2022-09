Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu a declarat ca nu pleaca de la CFR Cluj cu una cu doua.La finalul victoriei cu FC Argeș (1-0) ca nu iși va da demisia și nici nu va pleca de la CFR Cluj. ”Am un contract trebuie respectat. Nu renunț la clauza! Cei dinainte au renunțat?”, a intrebat Dan Petrescu. Acesta a refuzat sa comenteze…

- CFR Cluj a caștigat cu 1-0 pe terenul lui FC Argeș și a urcat pe locul 4 in clasamentul SuperLigii. Dupa meciul din Trivale, antrenorul Dan Petrescu a afirmat ca nu va pleca de la campioana Romaniei daca nu ii va fi platita clauza de reziliere a contractului.

- CFR Cluj a invins-o pe FC Argeș, scor 1-0, in ultimul meci al etapei cu numarul 11 din Liga 1. Dan Petrescu (54 de ani) nu vrea sa renunțe la contractul pe care il are la campioana Romaniei. Dan Petrescu a transmis clar ca nu va pleca de la CFR Cluj daca nu ii va fi achitata clauza de reziliere. In…

- Gica Hagi (57 de ani), antrenorul Farului, a vorbit la conferința de presa premergatoare meciului cu CFR Cluj despre parcursul echipelor romanești in Conference League. CFR Cluj - Farul se joaca duminica, de la ora 18:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1,…

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a anunțat ca vrea sa duca la bun sfarșit contractul cu echipa vișinie, valabil pana in vara lui 2024. La conferința de presa premergatoare returului cu Șahtior Soligorsk din turul 3 preliminar al Conference League, Dan Petrescu a sugerat ca o desparțire…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu va demisiona de la formatia ardeleana decat poate in momentul in care aceasta nu va mai avea sanse de calificare in grupele Conference League. Intrebat daca s-a gandit sa demisioneze dupa ce campioana Romaniei…

- Ioan Varga a afirmat ca va discuta cu Dan Petrescu, iar rezultatul ar putea fi inlocuirea tehnicianului, dupa eliminarea rușinoasa cu Punik Erevan. Boss -ul de la CFR Cluj nu este fericit cu eliminarea din preliminariile Champions League, avand in plan obținerea unor victorii și bani de la UEFA. Acum,…

- CFR CLUJ. Viitorul lui Dan Petrscu in „Gruia” sta sub semnul intrebarii dupa dezastrul inimaginabil cu Pyunik Erevan, din turul I al preliminariilor Champions League. „Feroviarii” au pierdut returul de la Cluj (2-2, 3-4 d.pen), campioana ratand inca din startul sezonului cel mai important obiectiv trasat…