Dan Petrescu a rabufnit dupa CFR Cluj – U Cluj 4-0. Antrenorul campioanei a explicat de ce a aratat 4 degete la finalul derby-ului cu Universitatea Cluj. Petrescu a spus ca este injurat non-stop la Cluj, desi a facut istorie pentru gruparea din Gruia, dar si la echipa nationala. Dan Petrescu a avut un discurs […]