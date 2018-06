Adriana si Dan Petrescu duc o viata extrem de frumoasa si infloritoate si fiecare zi petrecuta impreuna reprezinta un motiv in plus de bucurie.(Console si accesorii gaming) Duminica cei doi au aniversat 11 ani de casatorie, iar acest eveniment nu avea cum sa treaca neobservat. Soția titratului technician i-a facut acestuia o declaratie frumoasa de dragoste.(CITEȘTE […] The post Dan Petrescu a primit cea mai impresionanta declarație de dragoste! ”De 11 ani suntem sot si sotie in fata lui Dumnezeu…” appeared first on Cancan.ro .